Mozilla Firefox: supporto per gli add-on su Android

Mozilla ha annunciato l’arrivo del supporto completo per gli add-on nella versione Android di Firefox. Gli utenti potranno quindi scaricare le estensioni dal sito dedicato, come avviene con la versione desktop del browser. L’effettiva disponibilità è prevista entro fine anno, in quanto gli sviluppatori devono apportare alcune modifiche per la compatibilità con il sistema operativo.

Estensioni di terzi parti su Android

Quasi tre anni fa, Mozilla ha annunciato una completa riprogettazione di Firefox per Android. L’eliminazione del vecchio codice e l’uso del nuovo motore di rendering GeckoView ha causato la perdita della retrocompatibilità per le estensioni. Infatti, gli add-on supportati sono pochissimi e accessibili solo dall’interno del browser.

Mozilla lancerà nei prossimi mesi il supporto per un ecosistema aperto di estensioni sul sito addons.mozilla.org (AMO). La data esatta verrà comunicata all’inizio di settembre, ma gli add-on saranno disponibili sicuramente entro fine anno. L’infrastruttura necessaria è già pronta, quindi gli sviluppatori possono avviare i test per le versioni mobile delle loro estensioni desktop.

Nelle prossime settimane verranno pubblicate guide e risorse aggiuntive. Android termina i processi che usano troppa RAM e CPU. Mozilla ha quindi introdotto il supporto multi-processo in Firefox Nightly che separa le estensioni dal processo principale del browser. Gli sviluppatori potranno creare una raccolta su AMO e testare gli add-on su Firefox Nightly.