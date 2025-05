Mozilla ha deciso di mettere fine a Pocket

Pocket, il popolare strumento di bookmarking utilizzato per salvare contenuti online per una consultazione successiva, è giunto al capolinea. Mozilla, infatti, ha annunciato la sua fine, riferendo che andrà offline l’8 luglio 2025.

Mozilla addio definitivo a Pocket dall’8 luglio 2025

La decisione, informa l’azienda, è una conseguenza di come Internet e le abitudini degli utenti si sono evolute nel corso degli anni. Mozilla, infatti vuole semplificare le sue risorse e concentrarsi maggiormente sul browser Firefox.

“Questo cambiamento ci consente di plasmare la prossima era di Internet, con strumenti come schede verticali, ricerca intelligente e più funzionalità basate sull’intelligenza artificiale in arrivo”, afferma Mozilla. “Continueremo a costruire un browser che funzioni di più per te: più personale, più potente e ancora orgogliosamente indipendente”.

Gli utenti, inoltre, a partire da ieri 22 maggio 2025, non possono più scaricare Pocket o acquistare nuovi abbonamenti Pocket Premium. Gli abbonamenti Pocket Premium esistenti vengono annullati e per coloro che hanno sottoscritto piani annuali saranno emessi rimborsi automatici a partire dall’8 luglio 2025.

Per quanto concerne i contenuti salvati su Pocket, è possibile effettuarne l’esportazione fino all’8 ottobre 2025. Dopo quella data, tutto verrà cancellato, ragion per cui chi è interessato a salvaguardare i propri dati dovrà agire necessariamente in via preventiva.

Unitamente a Pocket, vedrà la sua fine anche Fakespot, uno strumento utilizzato per rilevare recensioni di prodotti falsi. La sua estensione per il browser, le app mobili e il sito Web chiuderanno il giorno 1 luglio 2025. Inoltre, Review Cheker (lo strumento Fakespot integrato in Firefox) smetterà di funzionare il mese prossimo, il 10 giugno 2025.