Al via il rilascio di un nuovo aggiornamento per Firefox. Tra le novità introdotte dal browser con la release 68 facciamo subito riferimento a una feature inedita destinata alla sua incarnazione desktop: si tratta delle estensioni consigliate da Mozilla, così da rendere più semplice per l’utente trovare quelle migliori e più adatte a soddisfare le sue esigenze.

Estensioni Firefox: i consigli di Mozilla

Per consultare l’elenco è sufficiente aprire la schermata dedicata alla gestione degli add-on, poi fare click sulla voce “Consigli” come si può vedere nello screenshot allegato di seguito. La software house specifica che alcuni dei consigli forniti sono personalizzati sulla base delle precedenti installazioni, delle impostazioni del profilo e delle statistiche di utilizzo. Maggiori informazioni in merito ai suggerimenti personalizzati si possono consultare sulle pagine del supporto ufficiale.

Ecco una selezione consigliata da Firefox, con la garanzia di sicurezza, prestazioni e funzionalità al massimo livello.

Nel nostro caso all’interno della lista compaiono Facebook Container. Enhancer for YouTube, Ghostery e HTTPS Everywhere. Le estensioni consigliate sono frutto di una selezione operata da Mozilla che tiene conto di parametri come la sicurezza, le performance e il rispetto nel trattamento dei dati personali.

Le altre novità di Firefox 68

Firefox 68 apporta inoltre un miglioramento alla Modalità Lettura (Reader View) che sulle pagine supportate può essere attivata con un click sull’icona visualizzata qui sotto oppure mediante la pressione del tasto F9 (in alternativa è possibile forzarne l’utilizzo con l’estensione Activate Reader View).

Nel dettaglio, la Dark Mode viene ora applicata a tutto il layout della pagina e non più solo alle porzioni contenenti del testo.

Aggiornata anche la versione iOS di Firefox che vede l’introduzione di uno strumento per l’editing dei preferiti (screenshot qui sotto) e la possibilità di stabilire che tutte le pagine vengano caricate di default nella loro versione desktop, anche se la navigazione avviene dagli schermi touch di iPhone o iPad.

Altre novità elencate nel changelog si riferiscono al supporto per la tecnologia BITS (Background Intelligent Transfer Service) di Windows per il download degli aggiornamenti in background anche quando il software viene chiuso, alle protezioni contro il cryptomining e la compromissione del login tramite impronte digitali, al supporto di WebRender per i computer Windows 10 con schede video AMD e a nuove policy dedicate all’ambito enterprise.