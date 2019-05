Problemi per le estensioni di Mozilla Firefox

È stato un fine settimana difficile per Mozilla, così come per gli utenti che si affidano a Firefox. Quasi all’improvviso le estensioni compatibili con il browser hanno smesso di funzionare. La software house è intervenuta nella giornata di sabato con il rilascio di un primo fix in grado di arginare il problema, distribuendone poi un secondo domenica.

Firefox, problemi con le estensioni

Per l’utenza si sono verificati i più svariati disagi durante la navigazione: stop al blocco del tracking da parte dei siti, agli strumenti di traduzione, a quelli per la riproduzione dei contenuti multimediali o per la personalizzazione dell’interfaccia e così via. La causa è da ricercarsi in un certificato SSL scaduto allo scoccare della mezzanotte di sabato, quello impiegato per la firma degli add-on. Subito dopo aver portato alla luce il problema, la community online ha iniziato a escogitare e condividere workaround in grado di aggirarlo, almeno in modo temporaneo. Mozilla consiglia di non farlo e attendere che tutto torni a funzionare a dovere grazie agli update ufficiali.

Stiamo rilasciando un aggiornamento per correggere gli add-on, i motori di ricerca e i pack delle lingue disabilitati. Ci sono ancora alcuni problemi sui quali lavorare, ma vogliamo distribuire questa release così da ripristinare gli add-on prima di lunedì.

We're releasing an update to repair the add-ons, search engines & language packs that had been disabled! There are some issues we're still working on, but we wanted to get this release out and get your add-ons back up & running before Monday. — Firefox 🔥 (@firefox) May 5, 2019

La raccomandazione, per riabilitare il corretto funzionamento delle estensioni, è dunque quella di non far altro se non scaricare e installare l’ultimo aggiornamento 66.0.4 rilasciato da Mozilla. Stando ai feedback, non tutti gli intoppi sembrano però spariti: alcune estensioni ancora non sono state riattivate a dovere, per altre pare essersi verificato un reset delle impostazioni.

Il problema si è verificato in un momento particolare e delicato per il progetto Firefox: mentre si parla di un sostituto in arrivo su Android e dopo aver tagliato il Test Pilot lanciato nel 2016 per mettere alla prova le feature sperimentali con l’aiuto degli utenti.