Mozilla Thunderbird 140 introduce gli Exchange Web Services

Thunderbird 140 “Eclipse” è la nuova versione del noto client email desktop gratuito e open-source di Mozilla, disponibile adesso in versione Extended Support Release (ESR), prendendo il posto di “Nebula” del 2024. Vengono introdotte alcune novità interessanti, come il supporto nativo per Exchange Web Services (EWS), il Dark Message Mode, notifiche native e un’interfaccia rinnovata.

Mozilla Thunderbird 140: Exchange Web Services integrati e altre novità

Thunderbird 140 supporta ora nativamente i servizi Exchange Web Services, precedentemente disponibili solo con add-on a pagamento, o passare a Microsoft Outlook. L’integrazione di un motore sperimentale EWS direttamente nel codice base consente adesso:

Supporto per aziende con server Exchange locali.

Compatibilità con ambienti Office 365 ibridi dove IMAP/POP sono disattivati, ma EWS è disponibile.

EWS anche su smartphone: il motore EWS, basato su Rust, sarà utilizzato anche nella prossima versione di Thunderbird per Android, garantendo coerenza tra desktop e smartphone.

Nonostante Microsoft preveda di bloccare l’accesso EWS di terze parti per Exchange Online dal 1° ottobre 2026, il protocollo resterà valido per i server autogestiti. Gli sviluppatori di Thunderbird sottolineano anche che l’implementazione di EWS serve da “trampolino di lancio” per adottare in futuro Microsoft Graph.

Dark Message Mode e novità all’interfaccia

Un’altra interessante novità su Thunderbird 140 è la Dark Message Mode. Nello specifico, consente di adattare automaticamente il contenuto delle email al tema scuro del sistema, eliminando il contrasto tra l’interfaccia scura e il testo chiaro. Il passaggio da colori scuri a chiari, e viceversa, è comunque possibile da un comodo interruttore posizionato nell’intestazione.

Vengono poi apportate modifiche per permettere un maggiore controllo sull’esperienza utente. Nella sezione Impostazioni > Aspetto, è possibile scegliere tra “Vista tabella”, per un layout compatto e tradizionale, oppure “Vista a schede”, ideale per dispositivi touch. Gli utenti possono anche personalizzare l’ordinamento, la visualizzazione a thread e la larghezza delle schede direttamente da un’unica schermata.

Altre novità di Thunderbird 140 interessano le notifiche native su Windows, macOS e le principali distribuzioni Linux, che includono ora i tasti per le azioni rapide. Viene infine semplificata la configurazione iniziale per l’Account Hub, riunendo email, calendario e rubrica in un’unica procedura guidata. Per il resto delle modifiche, è possibile consultare l’annuncio della nuova versione, che è possibile scaricare dal sito ufficiale.