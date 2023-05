Mozilla Thunderbird accoglierà feature a pagamento

Mentre si diffonde l’aggiornamento a Mozilla Firefox 113, l’organizzazione no-profit continua a lavorare intensamente sul client di posta elettronica Thunderbird, il quale è in attesa di un major update da rilasciare entro la fine del 2023. Secondo il nuovo report finanziario per il 2022, tale versione del servizio includerà funzionalità inedite, tra cui alcuni strumenti aggiuntivi accessibili solo a pagamento. Cosa cambierà?

Mozilla Thunderbird diventa a pagamento?

Non fraintendete le dichiarazioni dell’azienda: il servizio non diventerà a pagamento e continuerà a funzionare grazie alle donazioni degli utenti in primis, peraltro causa principale dell’aumento delle entrate del 21% rispetto al 2020. Grazie a questi ottimi risultati il team di Thunderbird è cresciuto, l’interfaccia è diventata più intuitiva e moderna, e il codice è stato ripulito da stringhe in eccesso, cosicché il software risulti davvero ottimizzato.

La maggior parte del lavoro va però ancora svolta e i veri frutti dell’impegno dell’organizzazione si faranno notare solamente al momento del rilascio dell’update “Supernova”, ovvero Thunderbird 115.

Nei piani dell’organizzazione, come rivela Mozilla, figurano anche funzionalità a pagamento per “espandere Thunderbird anche oltre l’esperienza di base”, incrementando il guadagno sotto forma di nuovi strumenti per aumentare la produttività:

“Stiamo pianificando di introdurre alcune feature in beta entro la fine dell’anno. Siate certi che non abbiamo in programma di addebitare denaro per la potente esperienza Thunderbird di cui godete oggi (né abbiamo in programma di rimuovere funzionalità e farle pagare in seguito).”

Si tratta di soluzioni comprensibili, pensate per mantenere Thunderbird a lungo termine e sostenere i costi legati all’infrastruttura. Mozilla non ha condiviso alcun dettaglio sulle funzionalità a pagamento; pertanto, non ci resta che attendere maggiori informazioni direttamente dall’organizzazione.