Mozilla Firefox 113 disponibile: le novità dell'aggiornamento

A quasi esattamente un mese dal rilascio di Mozilla Firefox 112 per desktop e mobile, tra Windows, macOS e Linux arriva in queste ore Mozilla Firefox 113. L’ultimo update del browser firmato dalla omonima organizzazione no-profit diventerà accessibile in giornata come aggiornamento automatico Over The Air ma, nel mentre, per un accesso leggermente anticipato è possibile procedere con il download tramite la directory dedicata dall’azienda. Ma quali sono le novità in arrivo?

Mozilla Firefox 113: tutte le novità

L’aggiornamento per il browser della volpe introduce il supporto alle immagini AVIF grazie all’implementazione delle immagini animate AV1 (AVIS) e della decodifica video AV1 su smartphone. In questo modo, a prescindere dall’hardware si potrà sfruttare al meglio Mozilla Firefox, aprendo ancora più file multimediali. Altra novità considerevole riguarda la generazione di password più sicure: con la versione 113, difatti, arriva il supporto ai caratteri speciali nella creazione automatica delle password per i propri account online: si tratta, nello specifico, della generazione di stringhe con caratteri come =, -, #, @, % e *, tra i tanti disponibili sulla tastiera.

O ancora, Mozilla Firefox 113 introduce un design più completo per la modalità di visualizzazione video Picture-in-Picture: da oggi sarà possibile controllare i contenuti multimediali riprodotti in finestra riavvolgendoli, velocizzandoli, abilitando i sottotitoli o passando rapidamente alla modalità a schermo intero. Lato sviluppo notiamo il supporto a funzionalità WebRTC per migliorare l’interoperabilità. Dulcis in fundo, l’update migliora Firefox nella velocità, nella stabilità e nella reattività, cosicché l’esperienza d’uso migliori ulteriormente.

L’annuncio dell’update avverrà oggi, ma tutte queste novità possono essere già provate con mano scaricando il file eseguibile per l’installazione su Linux, macOS, Win32 e Win64, in più lingue.