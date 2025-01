Mozilla Thunderbird avrà aggiornamenti mensili a partire da marzo

Mozilla Thunderbird segnerà un cambio di passo con gli aggiornamenti a partire da marzo di quest’anno, con una cadenza che passerà al rilascio mensile, come anche annunciato ufficialmente dagli sviluppatori in un apposito thread di topicbox.

Mozilla Thunderbird passa agli aggiornamenti mensili da marzo

Finora, infatti, la versione Mozilla Thunderbird disponibile agli utenti e già installata su Ubuntu, era la ESR (Extended Support Release) con aggiornamenti a cadenza annuale, la quale riceveva ogni anno le funzionalità più importanti, oltre alle canoniche correzioni per quanto riguarda i bug e la sicurezza. La cadenza mensile è invece attiva in altre build, non presenti nella pagina web e nella distribuzione Linux di Canonical e, di conseguenza, con un bacino di utenza risicato di solo lo 0,27%.

Queste versioni specifiche, infatti, come anche recitava la clausola inclusa, venivano utilizzate soltanto a scopo di test, finché le nuove funzionalità non avrebbero raggiunto una stabilità sufficiente. Tuttavia, a partire da marzo, gli sviluppatori hanno deciso di spostarle nel canale ufficiale, in modo da incrementare l’adozione di questa versione di almeno il 20%, fornendo supporto ufficiale.

Chi fa quindi uso della versione a rilascio annuale può considerare di passare a Mozilla Thunderbird a rilascio mensile per provare ogni mese ogni nuove funzionalità e ricevere aggiornamenti in maniera più fluida rispetto la versione ESR, con un numero superiore di correzioni bug a tutto vantaggio della stabilità e l’usabilità. La versione ESR continuerà ovviamente a essere supportata, nonché a essere disponibile al download dalla pagina web ufficiale e, chi ne fa ancora uso, avrà anche la possibilità di optare per un rilascio mensile degli aggiornamenti.

Quello di Mozilla Thunderbird non è un vero e proprio cambiamento per quanto riguarda i programmi o la metodologia di sviluppo, ma riguarda piuttosto un semplice passaggio alle release mensili, che a partire da marzo di quest’anno diventano quelle predefinite.