MPS down: problemi per Banca Monte dei Paschi di Siena (update)

Si stanno moltiplicando le segnalazioni relative a un down dei servizi MPS, inviate dai clienti della Banca Monte dei Paschi di Siena. A raccoglierle, come sempre accade in questi casi, è il portale Downdetector. I primi feedback relativi ai malfunzionamenti sono giunti nelle prime ore di questa mattina, lunedì 9 dicembre 2024, con un picco registrato intorno alle 08:00.

Disservizi per MPS: gli aggiornamenti

La mappa delle interruzioni operative le localizza principalmente in alcune grandi città, distribuite da nord a sud: Milano, Venezia, Livorno, Perugia, Roma, Napoli e Bari. Sembra dunque trattarsi di un problema generalizzato a livello geografico, in tutto il paese.

Quelle trascorse sono state settimane difficili per alcune grandi realtà del settore bancario. E in particolar modo per i loro clienti, colpiti da disservizi come nel caso di Intesa Sanpaolo e di Crédit Agricole, tali da non rendere possibile eseguire operazioni come l’invio di pagamenti o l’accesso ai conti.

Tornando a MPS, gli account ufficiali di Banca Monte dei Paschi di Siena sui social network, per il momento non hanno fornito aggiornamenti sui problemi segnalati. Aggiorneremo questo articolo in caso di nuove informazioni disponibili.

Aggiornamento (09/12/2024, 08.58): il volume dei feedback inviati a Downdetector e relativo ai disservizi è rimasto pressoché costante nel corso dell’ultima mezz’ora, salvo poi far registrare un nuovo picco poco fa.

Aggiornamento (09/12/2024, 09.29): purtroppo, il numero delle segnalazione è tornato ad aumentare, a testimonianza di come i problemi non siano ancora stati risolti.

… in aggiornamento