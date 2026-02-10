MrBeast è diventato un banchiere con Step

Jimmy Donaldson non è più solo uno youtuber. Il canale con 466 milioni di iscritti, il più seguito della piattaforma, è stato il suo trampolino di lancio, ma oggi MrBeast è ben diverso da quel ragazzino che dieci anni fa commentava live il gameplay di Minecraft. È diventato un magnate. Ne ha tutte le caratteristiche tipiche, incluso un passato burrascoso. E dalla sua posizione di potere compra ciò che già non ha. Lo ha appena fatto con Step.

Step nelle mani di MrBeast, l’acquisizione

Ha acquisito l’applicazione per il banking particolarmente popolare tra i più giovani, lo stesso target a cui si rivolge gran parte dei suoi video. Una mossa in linea con quanto annunciato il mese scorso (YouTube), quando ha dichiarato di voler aprire un nuovo canale in cui parlare di finanza e investimenti.

Altri business collegati a Donaldson sono il brand Feastables che commercializza snack e l’operatore virtuale Beast Mobile che a breve inizierà a proporre servizi telefonici. Questo senza dimenticare i diversi format realizzati per Amazon e trasmessi da Prime Video, a partire da Beast Games. Altri progetti non sono andati così bene, dai box Lunchly per il pranzo alla catena di fast food MrBeast Burger. Ha pensato anche all’ipotesi di allungare le mani su TikTok.

L’acquisto di Step è avvenuto tramite Beast Industries. L’entità dell’investimento economico non è stata svelata. Tra chi fino a oggi ha sostenuto l’app nel suo percorso di crescita ci sono nomi noti come quello dell’attore Will Smith e del cestista Stephen Curry.