MSI Afterburner prepara il supporto per le GPU AMD RX 9000

MSI, noto produttore hardware per PC, ha deciso di non lanciare schede grafiche della serie Radeon RX 9000 basate sull’architettura RDNA4 di AMD. L’azienda è infatti un noto partner di Nvidia per quanto riguarda la produzione di GPU di terze parti. Tuttavia, ciò non significa che abbia interrotto del tutto i rapporti con l’azienda di Sunnyvale. Oltre ovviamente a offrire una gamma di schede madri compatibili con le piattaforme AMD, ha recentemente annunciato una partnership per la console portatile MSI Claw. L’ultime notizie riguardano Afterburner, il nodo software di overclock, che nella beta sembrerebbe comunque preparare il supporto per RDNA 4.

MSI: Afterburner supporterà presto le Radeon RX 9000 di AMD

Inizialmente, MSI non prevedeva l’aggiunta del supporto per le nuove GPU di AMD. Lo sviluppatore di Afterburner, noto come Unwinder, si basa infatti sui campioni forniti dall’azienda per aggiornare il software. Senza offerte Radeon RX 9000 da parte dell’azienda taiwanese, non c’era inizialmente motivo per aggiungere il supporto anche alle schede RDNA 4. Tuttavia, la pressione della community, che ne chiedeva a gran voce anche l’aggiunta per le nuove Radeon, ha spinto Unwinder ad acquistare autonomamente una scheda PowerColor RX 9070 XT. Grazie a questa iniziativa, Afterburner dovrebbe presto supportare le schede RX 9070 XT, mantenendo così il suo vantaggio principale: la compatibilità di più marchi.

Nonostante la mancanza di supporto nativo da parte di MSI, agli utenti Radeon non manca tuttavia di certo la possibilità di fare dell’overlclock. AMD Software offre infatti strumenti integrati per regolare le prestazioni delle GPU, come overclocking, undervolting e controllo delle ventole, senza la necessità di software di terze parti. Tuttavia, MSI Afterburner rimane una scelta popolare e molto diffusa, grazie alla sua integrazione con RivaTuner Statistics Server (RTSS), che consente a numerosi strumenti di terze parti di sfruttare l’API di RTSS per funzionalità avanzate.

Inoltre, AMD Software include un pratico overlay da cui poter monitorare i parametri e attivare varie funzionalità, sebbene Afterburner continui a distinguersi per la sua maggior versatilità.

La domanda sorge quindi spontanea: se MSI Afterburner supporterà la serie Radeon RX 9000, preferireste utilizzare questo strumento rispetto alle soluzioni native di AMD per l’overclocking? La scelta potrebbe dipendere dalla familiarità con l’interfaccia di Afterburner o dalla necessità di funzionalità specifiche offerte da RTSS.

È in ogni caso positivo vedere l’aggiunta del supporto per le GPU Radeon RX 9000 su uno dei software di overlclock più diffusi.