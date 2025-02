MSI Claw 8: la nuova potentissima console portatile è in PREORDINE (Amazon)

MSI Claw 8 è la nuova console portatile con Windows che ti permetterà di giocare in mobilità ai tuoi titoli preferiti, comprese le uscite di ultima generazione. Su Amazon è adesso possibile prenotarla al prezzo minimo garantito di 1099 euro, con spedizione Prime e possibilità di attivare il pagamento a rate al checkout.

MSI Claw 8: console portatile potenziata dall’intelligenza artificiale

MSI Claw è dotata del processore Intel Core Ultra 7 258V che, grazie alla NPU Dedicata, offre accelerazione AI per prestazioni superiori per esaltare il magnifico display da 8 pollici Full HD a 120Hz, con profili sRGB 100% per colori vividi e un’esperienza di gioco fluida.

Con 32GB di RAM LPDDR5x e 1TB di SSD PCIe 4.0, avrai velocità e spazio per giocare senza limiti con il supporto della GPU Intel Arc che migliora il rendering dandoti sessioni di gioco dettagliate e fluide. Il sistema di dissipazione mantiene invece la console fresca anche durante le lunghe sessioni di gioco.

Con la personalizzazione RGB sulle levette e i pulsanti principali potrai rendere unica le due console: le 2 porte Thunderbolt 4, invece, offrono la massima espandibilità per collegare un monitor esterno o addirittura una GPU esterna. Grazie al WiFi 7, infine, potrai contare su una connessione ultra veloce in ogni situazione.

La confezione include anche la MSI Claw Travel Case, ideale per portare la console sempre con te. Prenota adesso MSI Claw 8 su Amazon al prezzo minimo garantito di 1099 euro, anche a rate.