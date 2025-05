MSI Claw A8: nuova console portatile con chip AMD

MSI ha annunciato diversi prodotti al Computex 2025 di Taipei, tra cui la nuova console portatile Claw A8. La differenza principale rispetto alla Claw 8 AI+ è rappresentata dal processore AMD. Di quest’ultima è stata mostrata la Polar Tempest Edition.

MSI Claw A8: specifiche complete

La nuova MSI Claw A8 ha un design leggermente diverso. In particolare, gli angoli sono squadrati. Non è cambiato invece lo schermo IPS touch da 8 pollici con risoluzione full HD+ (1920×1200 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Nessuna modifica nemmeno per pulsanti, D-Pad, joystick, bumper e trigger.

La principale differenza è nascosta all’interno della console. Invece del processore Intel Core Ultra 7 258V, MSI ha utilizzato un AMD Ryzen Z2 Extreme. Sono inoltre presenti fino a 24 GB di RAM LPDDR5X-8000 e SSD PCIe 4.0 x4 da 1 TB in formato M.2 2280.

Queste sono le altre specifiche: lettore di impronte digitali, due altoparlanti da 2 Watt, jack audio, card reader microSD, due porta USB Type-C (Thunderbolt 4), connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, batteria da 80 Wh. Dimensioni e peso sono 299,5×126,2×24 millimetri e 765 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo è Windows 11 Home. Sarà disponibile in due colori (bianco e verde). MSI ha mostrato anche la Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition. È praticamente identica al modello base. Cambiano solo il colore (bianco) e lo storage (SSD da 2 TB). Il produttore taiwanese non ha comunicato disponibilità e prezzi.