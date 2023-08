MSI Cyborg 15: potenza in SUPER sconto (-23%)

Sei pronto a immergerti nel mondo futuristico dei giochi? L’incredibile Notebook da gaming MSI Cyborg 15 è qui per farti vivere un’esperienza di gioco completamente nuova. E la notizia entusiasmante è che puoi ottenerlo ora su Amazon con uno sconto imperdibile del 23%. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 1.199,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate anche se non possiedi una busta paga. Ciò è possibile grazie al servizio di finanziamento Cofidis, che puoi selezionare come metodo di pagamento in fase di check-out.

MSI Cyborg 15: l’occasione che stavi cercando

L’MSI Cyborg 15 è il risultato di innovazione e tecnologia avanzata, progettato per offrire prestazioni da sogno e stile da impatto. Con il suo design che richiama lo stile Cyberpunk, ti permette di sfoggiare un aspetto futuristico mentre superi i tuoi avversari grazie all’hardware rivoluzionario che incorpora.

Cuore pulsante di questo capolavoro è il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, con la sua architettura multi-core che garantisce prestazioni eccezionali e un multitasking fluido. Che tu sia impegnato in giochi intensi o in compiti impegnativi, l’MSI Cyborg 15 non ti deluderà mai.

La serie di GPU GeForce RTX 40 di NVIDIA è un trampolino verso il futuro. La GPU RTX 4050, basata sull’architettura Ada Lovelace, offre prestazioni esplosive e grafica ad altissima qualità grazie all’intelligenza artificiale. Sia che tu sia un gamer accanito o un creativo, questa GPU ti stupirà con la sua potenza.

L’esperienza visiva è elevata a un livello superiore grazie al display IPS da 144 Hz, che ti offre immagini nitide e fluide senza perdere nemmeno un singolo dettaglio. E con uno spessore di soli 21,95 mm e un peso di 1,98 kg, l’MSI Cyborg 15 è leggero e facile da portare con te ovunque tu vada.

Ma le sorprese non finiscono qui. Con l’acquisto dell’MSI Cyborg 15, riceverai un mese di Game Pass Ultimate, che ti dà accesso a una vasta libreria di giochi di alta qualità. Inoltre, la garanzia di 2 anni di MSI e la possibilità di espandere lo storage e la RAM ti assicurano che il tuo investimento è protetto.

E non dimenticare il sistema di raffreddamento di prossima generazione. Il design a tubo condiviso per CPU e GPU assicura che il calore venga dissipato in modo efficiente, garantendo sessioni di gioco fluide e senza intoppi.

In sintesi, il Notebook da gaming MSI Cyborg 15 è molto più di un semplice laptop. È un compagno di gioco che ti porta nel futuro, con prestazioni di alto livello e un design accattivante. E con il 23% di sconto su Amazon, questa è l’opportunità perfetta per fare tuo questo gioiello tecnologico. Non lasciartelo sfuggire al prezzo speciale di soli 1.199,00 euro, le scorte a disposizione sono limitate.

