 MSI GeForce RTX 5070 in SCONTO SPECIALE su Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

MSI GeForce RTX 5070 in SCONTO SPECIALE su Amazon

La MSI GeForce RTX 5070 da 12GB ora può essere tua con un piccolo sconto su Amazon.
MSI GeForce RTX 5070 in SCONTO SPECIALE su Amazon
PC Hardware Desktop
La MSI GeForce RTX 5070 da 12GB ora può essere tua con un piccolo sconto su Amazon.

Con MSI GeForce RTX 5070 fai un vero upgrade alla tua configurazione o costruisci un PC nuovo di zecca pronto per affrontare già la nuova generazione di videogiochi. Questa speciale versione con sistema di raffreddamento con doppia ventola, compatibilità PCIe 5.0 e 12GB di memoria GDDR7 ultra-veloce può essere tua al prezzo di soli 629 euro.

Acquista la GeForce RTX 5070 su Amazon

MSI GeForce RTX 5070

Le caratteristiche della MSI GeForce RTX 5070

La RTX 5070 vuole dare corpo alla nuova architettura Blackwell, portando il ray tracing di quarta generazione a livelli estremi nel gioco in 1440p. Con 12GB di memoria GDDR7 a 28 Gbps è alimentata dal DLSS 4.0 che spinge i frame oltre ogni limite.

MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC Carte Graphique - 12 Go GDDR7 (28 GB/s /192 Bits), PCIe 5.0 - Double Ventilateur (2X Ventilateurs TORX 5.0), HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b, SFF Ready

MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC Carte Graphique - 12 Go GDDR7 (28 GB/s /192 Bits), PCIe 5.0 - Double Ventilateur (2X Ventilateurs TORX 5.0), HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b, SFF Ready

629,00 659,00€ -5%
Vedi l'offerta

Questa particolare variante con overclock di fabbrica è una scelta studiata per chi vive a metà fra gaming e creazione di contenuti, dove il valore non sacrifica le prestazioni. Il sistema di raffreddamento a doppia ventola TORX 5.0, con pale accoppiate e modalità Zero Frozr per il silenzio totale a riposo, lavora in sinergia con una piastra base in rame placcata nichel, heatpipe e un dissipatore imponente. Questo per dissipare calore in modo rapido ed efficiente.

Acquista la GeForce RTX 5070 su Amazon

Il design è essenziale e robusto: la piastra posteriore a flusso diretto irrigidisce il telaio, mentre la PCB rinforzata custodisce componenti elettrici di alta qualità, pronti a garantire affidabilità anche sotto carico intenso. Sul pannello posteriore offre infine tre DisplayPort 2.1b e una HDMI 2.1b, pronte a spingere immagini ad alta risoluzione e refresh rate estremi. La scheda per la nuova generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Mouse da gaming wireless con 19K DPI e 100 ore di autonomia in sconto LAMPO su Amazon

Mouse da gaming wireless con 19K DPI e 100 ore di autonomia in sconto LAMPO su Amazon
L'amministrazione americana aiuterà Intel a trovare clienti

L'amministrazione americana aiuterà Intel a trovare clienti
Logitech MK295: kit tastiera + mouse wireless in super offerta

Logitech MK295: kit tastiera + mouse wireless in super offerta
MSI GeForce RTX 5060 Ti in offerta: prezzo imperdibile con la promo Amazon

MSI GeForce RTX 5060 Ti in offerta: prezzo imperdibile con la promo Amazon
Mouse da gaming wireless con 19K DPI e 100 ore di autonomia in sconto LAMPO su Amazon

Mouse da gaming wireless con 19K DPI e 100 ore di autonomia in sconto LAMPO su Amazon
L'amministrazione americana aiuterà Intel a trovare clienti

L'amministrazione americana aiuterà Intel a trovare clienti
Logitech MK295: kit tastiera + mouse wireless in super offerta

Logitech MK295: kit tastiera + mouse wireless in super offerta
MSI GeForce RTX 5060 Ti in offerta: prezzo imperdibile con la promo Amazon

MSI GeForce RTX 5060 Ti in offerta: prezzo imperdibile con la promo Amazon
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
25 ago 2025
Link copiato negli appunti