MSI GeForce RTX 5070 in SCONTO SPECIALE su Amazon

Con MSI GeForce RTX 5070 fai un vero upgrade alla tua configurazione o costruisci un PC nuovo di zecca pronto per affrontare già la nuova generazione di videogiochi. Questa speciale versione con sistema di raffreddamento con doppia ventola, compatibilità PCIe 5.0 e 12GB di memoria GDDR7 ultra-veloce può essere tua al prezzo di soli 629 euro.

Le caratteristiche della MSI GeForce RTX 5070

La RTX 5070 vuole dare corpo alla nuova architettura Blackwell, portando il ray tracing di quarta generazione a livelli estremi nel gioco in 1440p. Con 12GB di memoria GDDR7 a 28 Gbps è alimentata dal DLSS 4.0 che spinge i frame oltre ogni limite.

Questa particolare variante con overclock di fabbrica è una scelta studiata per chi vive a metà fra gaming e creazione di contenuti, dove il valore non sacrifica le prestazioni. Il sistema di raffreddamento a doppia ventola TORX 5.0, con pale accoppiate e modalità Zero Frozr per il silenzio totale a riposo, lavora in sinergia con una piastra base in rame placcata nichel, heatpipe e un dissipatore imponente. Questo per dissipare calore in modo rapido ed efficiente.

Il design è essenziale e robusto: la piastra posteriore a flusso diretto irrigidisce il telaio, mentre la PCB rinforzata custodisce componenti elettrici di alta qualità, pronti a garantire affidabilità anche sotto carico intenso. Sul pannello posteriore offre infine tre DisplayPort 2.1b e una HDMI 2.1b, pronte a spingere immagini ad alta risoluzione e refresh rate estremi. La scheda per la nuova generazione.