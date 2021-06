MSI GF63: Notebook da Gaming in Offerta su Amazon (-180€)

Il noteboook da gaming MSI GF63 si trova in offerta su Amazon a 867,26€, un prezzo scontato del 17% per un risparmio effettivo di oltre 180 euro.

Questo modello monta un processore Intel Core i5 10300H, in accoppiata con 8GB di RAM e ben 512GB di spazio di archiviazione su disco SSD M.2 PCIe. I processi grafici sono elaborati da una scheda video dedicata Nvidia GTX 1650 Max-Q, una GPU da gaming in grado di assistere il processore nella gestione di videogiochi ed elaborazioni grafiche di un certo tipo.

Il design total black del notebook contrasta con il contorno rosso dei tasti e il logo MSI , un abbinamento di colore tipico del noto brand. L'ampio display da 15.6 pollici è in risoluzione FullHD 1080p, in alto lascia spazio alla webcam mentre ai lati la cornice risulta particolarmente sottile. La tastiera retroilluminata è in formato TKL, ci sono i tasti funzione ma non è presente il tastierino numerico, in basso troviamo un ampio touchpad in tinta con la scocca del portatile e lungo i bordi laterali troviamo 2 grosse prese d'aria, utili ad ottimizzare la dissipazione del calore dei componenti interni.

Oggi è possibile acquistare il notebook da gaming MSI GF63 in offerta su Amazon a 867,26€, un prezzo interessante con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.