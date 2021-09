MSI GF65: un mostro di potenza a 400€ in meno!

Siete alla ricerca di un laptop potente e facile da portare ovunque voi vogliate? Su Amazon è in offerta lo strepitoso MSI GF65 il cui prezzo di listino alquanto proibitivo di 1599 euro passa a un po' più accettabile 1199 euro grazie allo sconto del 25%. Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

Laptop da gaming MSI GF65: caratteristiche principali

A prima vista emerge il display da 15,6″ FHD con frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz. Il cuore pulsante invece è composto dal processore Intel Core i5-10500H che dona tutta la sua potenza per gestire 16 GB di RAM e un SSD M.2 PCIe 3.0 da 512 GB.

Dal punto di vista della scheda grafica, questo MSI GF65 monta una potente Nvidia RTX 3060 da 6 GB costruita con l'architettura di seconda generazione Ampere, con nuovi RT Core, Tensor Core e multiprocessori di streaming per la grafica ray-tracing più realistica e funzionalità AI all'avanguardia. Le soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che per la GPU con un massimo di 6 tubi di calore, funzionano in modo armonioso riducendo al minimo il calore e massimizzando il flusso d'aria per prestazioni di gioco fluide in uno chassis compatto.

Per quanto riguarda la connettività non mancano il nuovo standard Wi-Fi 6 e il Bluetooth facilmente gestibili dal sistema operativo Windows 10 Home preinstallato. Insomma, al prezzo di 1199 euro non potete assolutamente farvelo scappare!