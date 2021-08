MSI MAG Infinite S: il meglio per il gaming a 250€ in meno

Siete alla ricerca di un ottimo PC desktop per le vostre sessioni di gaming anche più pesanti? Su Amazon, grazie alle offerte dedicate alla Gaming Week, è disponibile un'interessante offerta riguardante il MSI MAG Infinite S. Il suo prezzo di listino di 1.249,00 euro scende di ben 250 euro arrivando a quota 999 euro. Consegne gratuite e rapide su tutto il territorio italiano.

CPU MSI MAG Infinite S: caratteristiche principali

Le caratteristiche tecniche sono di tutto rispetto: processore Intel Core i5-10400F (2.9GHz, 6-Core), RAM 16GB, 512GB SSD, 1000GB HDD, scheda grafica MSI GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC 4GB e sistema operativo Windows 10 Home preinstallato. Grazie alla scheda grafica in verticale non avrete problemi di bending e slot PCI-E danneggiati.

Questa CPU è equipaggiata con il sistema MSI Silent Storm Cooling, in grado di separare l'intero sistema in diverse stanze ognuna con il suo flusso d'aria. Inoltre è caratterizzata dal più recente WiFi 6 802.11AX con velocità fino a 2.4Gbps, tre volte più veloce del tradizionale Ethernet LAN. Infine per permettere un segnale audio più puro all'orecchio dell'utente è stato installato un amplificatore hardware chiamato Audio Boost sulla scheda madre.

Stiamo, quindi, parlando di una CPU da gaming di altissima qualità che solo per oggi, grazie alle offerte della Gaming Week di Amazon, potete portarvelo a casa al prezzo di 999 euro.