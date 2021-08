MSI: mettiti comodo, molto comodo, comodissimo

La Gaming Week di Amazon non mette in campo soltanto laptop e tastiere, mouse e strumenti per il modding. MSI, marchio simbolo per il gaming, propone anche un interessantissimo sconto su una sedia che, pur nascendo per il mondo dei videogiochi, va ovviamente ben oltre per molti motivi. Perché comoda, perché ergonomica, perché elegante, perché studiata e curata in ogni dettaglio. Una sedia ottimale per il gaming non può che essere ideale anche per lunghe ore di lavoro o lunghe sessioni di studio, diventando un toccasana per coccige e spina dorsale di chiunque posi per molte ore gli occhi di fronte a un display.

MSI MAG CH130X, questa sedia ha tutto

Una sedia così, come questa:

259,99 euro grazie allo sconto del 21% che andrà a scadere nelle prossime ore. Reclinabile (addirittura fino a 150 gradi), in pelle sintetica, con rotelle. Il colore nero e le finiture la rendono non soltanto comoda, ma anche estremamente compassata dal punto di vista dell'impatto visivo e pertanto idealmente utilizzabile in qualsiasi contesto, anche di ufficio.

Dove c'è il gaming, ci sono alte pretese. MSI lo sa ed in questa sedia ergonomica ci ha riversato tutte le ambizioni che il gruppo riflette nel proprio brand. Lo sconto della Gaming Week (fino a portare questa sedia di qualità superiore al suo miglior prezzo di sempre) è dunque l'estrema tentazione per chi sta cercando una nuova sedia per le proprie attività e sa quanto importante sia poter avere sempre il miglior contesto operativo possibile.

Siediti comodo, anzi: comodissimo. Non importa che tu debba lavorare, studiare o giocare: siediti e dai il meglio.