MSI Modern 14: il laptop i3 professionale segna un nuovo minimo storico

Non hai bisogno di spendere cifre astronomiche per un buon computer portatile. Ormai installare un sistema operativo è semplice e richiede pochi minuti, e con l’MSI Modern 14 puoi ottenere un computer dalle grandi prestazioni ad un prezzo mai visto prima: solo 449 euro segnando il minimo storico. Inoltre, è possibile pagare con la Carta del Docente che coprirà l’intero importo.

Computer portatile MSI Modern 14: caratteristiche tecniche

Il computer offre uno chassis decisamente sottile e in una veste antracite piuttosto elegante, ideale per l’ambiente professionale a cui si rivolge. Il display propone una diagonale di 14 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Nonostante i bordi si presentano a dir poco sottili, non rinuncia ad una webcam integrata e due microfoni con cancellazione del rumore. Ottima la tastiera con profilo ribassato che non rinuncia alla retroilluminazione regolabile su più livelli e ad un layout completo e in italiano. Buono il touchpad, non tra i più generosi, ma che consente comunque un’agevole gestione del puntatore. Il peso si ferma a soli 1,3 chili per uno spessore di 17mm. Dal punto di vista della trasportabilità si tratta sicuramente di uno dei dispositivi più comodi da avere sempre con sé nella borsa o nello zaino.

All’interno ospita un processore Intel Core i3-1115G4 dual-core con una frequenza massima di 4,1GHz, affiancato da 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD NVMe da 256GB. Il tutto è completamente espandibile a partire dalla memoria RAM che può essere portata agevolmente a 64GB. L’SSD, invece, può essere sostituito con una soluzione più capiente. Nel complesso si tratta di una configurazione decisamente performante per ogni attività, a partire da quella professionale. Si adatta, però, egregiamente anche per lo studio o per lo svago. Si tratta di una soluzione perfetta per godere dei contenuti in streaming o da portare all’università.

Grazie ad uno sconto del 25%, l’MSI Modern 14 può essere acquistato su Amazon a soli 449 euro per un risparmio di ben 150 euro. Prezzo più basso mai registrato fino ad ora e pagabile con Carta del Docente.

