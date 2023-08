MSI Modern 14: qualità premium in MEGA sconto

Se sei alla ricerca di un laptop che unisca prestazioni sbalorditive a un design elegante e portatile, non cercare oltre: l’MSI Modern 14 è qui per conquistarti. Con un incredibile sconto del 36% su Amazon, questa è un’opportunità da non perdere per avere tra le mani una potenza di elaborazione straordinaria e una mobilità senza eguali. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 449,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

MSI Modern 14: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche più affascinanti della serie MSI Modern 14 è il suo cuore pulsante: l’ultimo processore Intel Core di 12a generazione. Questa CPU offre prestazioni eccezionali sia nel multitasking che nell’intrattenimento, garantendo una fluidità senza precedenti nelle tue attività quotidiane.

Ma l’MSI Modern 14 non si ferma qui. Si prende cura del tuo flusso di lavoro con un touchpad ingrandito che facilita la navigazione e un design intelligente che consente all’apertura dello schermo fino a 180°. Grazie alla funzionalità Flip-n-Share, puoi condividere il tuo schermo con un singolo clic, rendendo il lavoro di squadra più produttivo che mai. La tastiera, con una corsa dei tasti ottimizzata di 1.5 mm e retroilluminazione, offre un’esperienza di digitazione ergonomica anche in ambienti poco illuminati.

Con un peso di soli 1.4 kg e uno chassis sottile ed elegante, l’MSI Modern 14 è il tuo compagno di viaggio ideale. Portalo ovunque con facilità, senza sacrificare prestazioni o stile. Inoltre, la conformità agli standard militari MIL-STD-810G garantisce una durabilità eccezionale, resistendo alle sfide dell’uso quotidiano.

Grazie a MSI Center Pro, l’ottimizzazione delle prestazioni raggiunge nuove vette. Con modalità e risorse di sistema regolabili, puoi adattare il laptop a una vasta gamma di esigenze, migliorando ulteriormente la tua esperienza.

Non manca nemmeno una completa gamma di porte, tra cui USB-A, USB-C, Micro SD e HDMI. Questo significa che puoi collegare i tuoi dispositivi e caricarli contemporaneamente senza problemi. Infine, l’audio ad alta risoluzione completa l’esperienza. Con la capacità di supportare un campionamento fino a 24 bit / 192 kHz, immergiti nella tua musica preferita con una qualità sonora che avvicina l’esperienza di ascolto a quella di un concerto dal vivo.

L’MSI Modern 14 è davvero un laptop straordinario che unisce prestazioni potenti a un design intelligente e portatile. Grazie all’offerta su Amazon, puoi ottenerlo oggi con uno sconto del 36%. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua produttività e stile con questo laptop eccezionale. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 449,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

