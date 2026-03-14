MSI Modern 15 con Ryzen 7, 16GB di RAM e SSD da 512GB a prezzo shock

Oggi ti segnaliamo questa promozione che ti permette di avere un computer portatile eccezionale a un prezzo davvero molto interessante. Vai subito su Amazon dunque e puoi mettere nel tuo carrello l’MSI Modern 15 a soli 529 euro, invece che 799 euro.

Grazie allo sconto del 34% oggi puoi risparmiare 270 euro sul totale ed è un ribasso che non si vedeva da tantissimo tempo. Inoltre puoi decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Fai presto perché l’offerta non durerà molto tempo.

MSI Modern 15: super laptop a un super prezzo

Sicuramente in questo momento è il rapporto qualità prezzo del notebook MSI Modern 15 che fa la differenza e che lo rende uno dei migliori acquisti di oggi. Si presenta con un display da 15,6 pollici molto luminoso, con colori vividi e una bassa emissione di luce blu. Ha una tastiera retroilluminata, compatta con piccolo tastierino numerico e pesa soltanto 1,7 kg. Inoltre è dotato delle porte USB type-A, USB type-C, HDMI e slot per scheda microSD.

Ovviamente ciò che lo rende un ottimo computer è il suo processore, un AMD Ryzen 7 7730U supportato da ben 16 GB di RAM e dal sistema operativo Windows 11 Home. Troviamo poi un SSD da 512 GB che, oltre a garantire un accensione rapida, ti permette di archiviare tutto senza troppi problemi. La scheda grafica è una AMD Radeon. Possiede anche una webcam ad alta risoluzione e un’ottima batteria che dura a lungo e si ricarica in fretta.

Non perdere tempo perché questa è sicuramente una promozione più unica che rara. Quindi prima che scada e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo MSI Modern 15 a soli 529 euro, invece che 799 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.