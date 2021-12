MSI Modern 15: il top di gamma ad un prezzo super scontato

Se sei alla ricerca di un buon computer portatile, l’offerta che ti riportiamo in questo articolo è un affare davvero eccezionale. Stiamo parlando dell’MSI Modern 15, un computer che ospita un hardware di altissimo livello con un Core i5 al vertice, ad un prezzo incredibile: solo 599 euro su Amazon grazie ad un super sconto.

PC portatile MSI Modern 15: caratteristiche tecniche

Il design è realizzato completamente in alluminio nero decisamente elegante, pensato appositamente per l’utilizzo professionale. Il display propone una diagonale da 15,6 pollici con risoluzione Full HD IPS-Level. Si tratta di una tecnologia esclusiva di MSI in grado di offrire gli stessi colori e angolo di visione dei tradizionali IPS. Ottima la tastiera retroilluminata che offre un layout italiano completo, così come l’ampio touchpad che garantisce una gestione confortevole e precisa del puntatore. A muovere il tutto ci pensa un processore Intel Core i5-1135G7 quad-core con 8 thread e una frequenza massima di ben 4,2GHz. Lo supportano 8GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 512GB, il tutto naturalmente espandibile. La memoria RAM, infatti, presenta una configurazione dual channel che consente un upgrade fino a 64GB. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, invece, consente di aggiungere un secondo disco NVMe M.2 2280, oltre che sostituire quello preinstallato con uno più capiente.

Nel complesso si tratta di una configurazione decisamente performante, ideale per l’utilizzo professionale. Include, infatti, MSI Center for Business e Productivity un tool che consente di ottimizzare le risorse in base allo scenario di utilizzo così da ottenere sempre il massimo dal punto di vista prestazionale. La connettività è decisamente estesa e include tre porte USB tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Presente una pratica uscita HDMI indispensabile per il collegamento di un secondo monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presenti, naturalmente, le connessioni wireless che includono il nuovo Wi-Fi 6 ed il Bluetooth 5.0. Unica mancanza di questa bestia è il sistema operativo che non risulta preinstallato. Naturalmente è possibile installare Windows 10 con l’aggiornamento gratuito a Windows 11, ma è possibile optare per una qualsiasi distribuzione di Linux.

Grazie ad uno sconto del 25%, è possibile acquistare l’MSI Modern 15 su Amazon per soli 599 euro per un risparmio di ben 200 euro sul prezzo di listino.