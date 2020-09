MSI: nuovo logo, nuova linea Summit per il business

Restyling del logo (ora ispirato alle regole della sezione aurea) e debutto nel mercato dei laptop business per MSI che ha presentato la nuova linea Summit: quattro i modelli proposti in un primo momento, tutti con processori Intel Tiger Lake di undicesima generazione e certificazione Evo a testimoniare la cura riposta nel design.

MSI Summit, laptop per il business con Tiger Lake

Il marchio, noto fino ad oggi perlopiù in relaziona al catalogo gaming, punta dunque ora anche a chi si affida quotidianamente a un computer portatile per lavorare. Una scelta maturata in un periodo che vede sempre più professionisti alle prese con lo smart working. Il sistema operativo in dotazione è Windows 10 e ci sono caratteristiche software dedicate come una tecnologia IA per la cancellazione automatica del rumore durante le videochiamate.

Di seguito un riepilogo delle principali specifiche tecniche. Tutti i quattro modelli sono dotati di WiFi 6, Thunderbolt 4, USB Type-A, slot microSD, jack audio da 3,5 mm. Ignoto invece il quantitativo di RAM a bordo.

MSI Summit E14 : display da 14 pollici con pannello IPS a 60 Hz, risoluzione fino 4K e touchscreen opzionale, processore Intel Core i7 (Tiger Lake), scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650Ti Max-Q, SSD PCIe fino a 2 TB;

: display da 14 pollici con pannello IPS a 60 Hz, risoluzione fino 4K e touchscreen opzionale, processore Intel Core i7 (Tiger Lake), scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650Ti Max-Q, SSD PCIe fino a 2 TB; MSI Summit E15 : display da 15,6 pollici con pannello IPS a 60 Hz, risoluzione fino 4K e touchscreen opzionale, processore Intel Core i7 (Tiger Lake), scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650Ti Max-Q, SSD PCIe fino a 2 TB;

: display da 15,6 pollici con pannello IPS a 60 Hz, risoluzione fino 4K e touchscreen opzionale, processore Intel Core i7 (Tiger Lake), scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650Ti Max-Q, SSD PCIe fino a 2 TB; MSI Summit B14 : display da 14 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD, processore Intel Core i7 (Tiger Lake), scheda video Intel Iris Xe Graphics, SSD PCIe fino a 2 TB;

: display da 14 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD, processore Intel Core i7 (Tiger Lake), scheda video Intel Iris Xe Graphics, SSD PCIe fino a 2 TB; MSI Summit B15: display da 15,6 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD, processore Intel Core i7 (Tiger Lake), scheda video Intel Iris Xe Graphics, SSD PCIe fino a 2 TB e SSD SATA opzionale.

Oltre a questi c’è anche il più piccolo MSI Summit E13 Flip con cerniera che consente di ruotare le due parti che lo compongono fino a 360 gradi. Al momento non sono stati resi noti i prezzi né le tempistiche per la commercializzazione, ma l’azienda assicura che si potranno acquistare entro la fine dell’anno.