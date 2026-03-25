 MSI PRO da 24" con filtro per la luce blu oggi tuo a soli 89€ su Amazon
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MSI PRO da 24" con filtro per la luce blu oggi tuo a soli 89€ su Amazon

Appena 89 euro su Amazon e puoi portarti a casa il mitico monitor MSI PRO da 24 pollici, con filtro per la luce blu e refresh rate da 100Hz.
MSI PRO da 24
Tecnologia Tv Monitor
Appena 89 euro su Amazon e puoi portarti a casa il mitico monitor MSI PRO da 24 pollici, con filtro per la luce blu e refresh rate da 100Hz.

Se lavori al computer hai sicuramente bisogno di un monitor che abbia una bassa emissione di luce blu e che quindi garantisca un minore affaticamento visivo. Ecco perché abbiamo deciso di segnalarti questa ottima promozione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello l’MSI PRO da 24 pollici a soli 89 euro, invece che 129,99 euro.

Con lo sconto del 32% potrai risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto potrai mettere le mani su un monitor eccezionale che garantirà una visione perfetta senza dare fastidio agli occhi. Così potrai stare davanti allo schermo per tutto il tempo che desideri senza nessun problema. Ti segnaliamo anche che questa promozione ti consente di pagare a rate a tasso zero con Cofidis.

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MSI PRO da 24 pollici a questo prezzo è super

Non c’è molto da girarci intorno, a questo prezzo il monitor MSI PRO da 24 pollici è da prendere immediatamente, senza pensarci un secondo di più. Garantisce ottime performance che ti consentiranno di vedere immagini sempre perfettamente chiare senza sforzo e sfocature. I colori sono brillanti e vividi e la bassa emissione di luce blu ti consente di stare tranquillamente davanti allo schermo per ore e ore.

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Gode di un pannello IPS con ampio angolo di visione da 178° e risoluzione FHD 1920 x 1080 p con frequenza di aggiornamento da 100 Hz. Questo porta il tempo di risposta ad appena 1 ms rendendolo quindi un ottimo display anche per i videogiochi. Ha una gamma di colori sRGB del 119% e una luminosità di 300 nit.

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Che stai aspettando? Chiaramente a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo MSI PRO da 24 pollice a soli 89 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 25 mar 2026

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Pubblicato il
25 mar 2026
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