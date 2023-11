Black Friday: router MSI (Wi-Fi 6E) a METÀ PREZZO

Prestazioni senza compromessi e design aggressivo per MSI RadiX AXE6600, il router Wi-Fi 6E che strizza l’occhio agli appassionati di gaming oggi in sconto a metà prezzo per il Black Friday su Amazon. L’offerta al 50% lo rende un affare da cogliere al volo, al suo minimo storico.

50% di sconto su MSI RadiX AXE6600 per il Black Friday

È un modello tri-band (6 GHz, 5 GHz, 2,4 GHz) con WLAN fino a 6.600 Mbps, tecnologia AI QoS Priority, MU-MIMO, beamforming, processore quad core, 512 MB di RAM DDR4, soluzione di raffreddamento dedicata (heatpipe e dissipatori di calore rivestiti in grafene), porta USB 3.0 a cui collegare periferiche esterne, supporto a WPA3 e sistema di illuminazione RGP integrato compatibile con Mystic Light Sync. Il segnale wireless è veicolato da un potente array di sei antenne. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 169 euro invece di 339 euro come da listino, MSI RadiX AXE6600 è un must have (e non solo per il gaming). Lo sconto del 50% è applicato in automatico. La spedizione è immediata con la consegna gratuita garantita entro domani.

