Guarda Mufasa, O'Dessa e le altre nuove uscite su Disney+

La piattaforma di streaming per tutta la famiglia è Disney+. Puoi attivare subito il tuo abbonamento con una spesa di soli 5,99 euro al mese, ottenendo così l’accesso completo all’intero catalogo. Diamo uno sguardo a un paio di nuove uscite da guardare sui propri schermi, sul televisore in salotto oppure sui display più piccoli di smartphone e tablet.

Disney+ da soli 5,99€ con Mufasa, O’Dessa e molto altro

Partiamo da Mufasa: Il Re Leone, film diretto da Barry Jenkins. È al tempo stesso il prequel e sequel della pellicola uscita nel 2019. Racconta la storia dell’improbabile ascesa dell’amato re delle Terre del Branco, da quando è un orfano perso e solo a quando incontra Taka, iniziando così un viaggio epico che metterà alla prova il loro legame, non senza le difficoltà imposte dal dover fuggire da un nemico mortale.

Un altra new entry del catalogo molto interessante è O’Dessa. Si tratta di un’opera rock ambientata in un futuro post-apocalittico che vede una ragazza di campagna alle prese con una missione in cui cerca di recuperare un prezioso cimelio di famiglia. Il suo cammino la porta in una città strana e pericolosa, dove incontra il suo unico vero amore, ma in cui dovrà mettersi alla prova per salvare la sua anima.

Per attivare il tuo abbonamento a Disney+ puoi scegliere tra diversi piani. Il più economico è Standard con pubblicità, che al prezzo mensile di soli 5,99 euro non pone limiti per l’accesso al catalogo della piattaforma. In alternativa, la formula Standard è proposta a 9,99 euro al mese (o 99,90 euro all’anno con un significativo risparmio): è quella che elimina gli spot. Infine, con l’opzione Premium a 13,99 euro al mese (o 139,90 euro all’anno) sono inclusi anche il 4K e la modalità HDR.