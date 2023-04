Mullvad e Tor Project annunciano un browser senza Tor

Tor Project e Mullvad hanno annunciato Mullvad Browser. Si tratta di un browser che garantisce la massima privacy, bloccando tracking e fingerprint. Gli utenti dovrebbero usarlo in abbinamento ad una VPN (non necessariamente quella di Mullvad). È in pratica un Tor Browser senza la rete Tor.

Mullvad Browser: Tor Browser senza Tor

Il Mullvad Browser è stato sviluppato dal Tor Project e, come il Tor Browser, è basato su Firefox. Il Tor Browser viene scelto dagli utenti (e purtroppo anche dai cybercriminali) che vogliono il completo anonimato su Internet, in quanto permette di accedere alla rete Tor. Il Mullvad Browser è un browser normale con alcune funzionalità che garantiscono una privacy maggiore, quindi può essere utilizzato da tutti.

Per impostazione predefinita, il browser ha la modalità privata attiva, pertanto blocca cookie e tracker di terze parti. Inoltre facilita la cancellazione dei cookie durante la visita a diverse pagine. Non sono disponibili estensioni e plugin, in quanto questi componenti possono svelare i dati degli utenti.

La protezione più interessante è quella contro il fingerprinting. Quando l’utente naviga su Internet, i siti raccolgono numerosi dati, tra cui versione del sistema operativo e del browser, risoluzione dello schermo e tipi di caratteri, che vengono combinati per creare un’impronta digitale in grado di identificare il dispositivo. Mullvad Browser maschera questi dati attraverso l’approccio “hide-in-the-crowd” (nascondi nella folla), creando un’impronta simile per tutti gli utenti.

Il browser, disponibile per Windows, macOS e Linux, può essere utilizzato senza VPN, ma è consigliato abbinare una VPN per una maggiore privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.