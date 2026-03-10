Multa ad Acea Energia per contratti senza consenso

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 2 milioni di euro ad Acea Energia per l’attivazione di contratti all’insaputa dei clienti da parte di agenti porta a porta. Le informazioni sono state raccolte in maniera fraudolenta e la società non ha adottato le necessarie verifiche.

Oltre 1.200 contratti attivati senza consenso

Acea Energia fornisce energia elettrica e gas nel mercato libero. Il Garante della privacy ha avviato l’istruttoria a febbraio 2025, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni riguardanti l’utilizzo di dati inesatti e non aggiornati dei clienti per la conclusione di contratti non richiesti.

I reclamanti sono venuti a conoscenza del contratto solo quando hanno ricevuto da Acea Energia comunicazioni relative all’avvenuta attivazione della fornitura di energia o solleciti di pagamento. Esaminando la documentazione hanno riscontrato dati personali inesatti (email, indirizzo di fornitura, numero di telefono, estremi del documento di riconoscimento e altri) e sottoscrizioni apocrife (firme false).

In seguito alle ispezioni effettuate dal Garante presso la sede di Roma è emerso che i suddetti contratti sono stati ottenuti tramite agenti porta a porta. Acea Energia si avvale di società che hanno il compito di procacciare nuovi clienti. Gli agenti hanno acquisito i dati con dispositivi mobili (ad esempio scattando una foto) e successivamente attivato le forniture con firme false all’insaputa di 1.231 clienti.

Il Garante della privacy ha accertato l’assenza di un’adeguata vigilanza sull’operato delle società, oltre che di misure tecniche e organizzative idonee a prevenire eventuali utilizzi fraudolenti dei documenti acquisiti dagli agenti porta a porta. Acea Energia non ha inoltre utilizzato un sistema di monitoraggio attraverso recall per verificare l’effettiva volontà del cliente di sottoscrivere un contratto.

Considerati la gravità delle violazioni e il numero di soggetti interessati è stata inflitta una sanzione di 2 milioni di euro. Il Garante ha inoltre imposto varie misure correttive, tra cui l’utilizzo di alert per monitorare l’osservanza delle procedure contrattuali da parte degli agenti, il controllo periodico dell’esattezza delle informazioni acquisite e l’individuazione di specifici tempi di conservazione dei dati dei clienti.