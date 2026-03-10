 Multa ad Acea Energia per contratti senza consenso
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Multa ad Acea Energia per contratti senza consenso

Il Garante della privacy ha inflitto una sanzione di 2 milioni di euro ad Acea Energia per l'attivazione di contratti all'insaputa di 1.231 clienti.
Multa ad Acea Energia per contratti senza consenso
Sicurezza Privacy
Il Garante della privacy ha inflitto una sanzione di 2 milioni di euro ad Acea Energia per l'attivazione di contratti all'insaputa di 1.231 clienti.
Acea Energia (Facebook)

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 2 milioni di euro ad Acea Energia per l’attivazione di contratti all’insaputa dei clienti da parte di agenti porta a porta. Le informazioni sono state raccolte in maniera fraudolenta e la società non ha adottato le necessarie verifiche.

Oltre 1.200 contratti attivati senza consenso

Acea Energia fornisce energia elettrica e gas nel mercato libero. Il Garante della privacy ha avviato l’istruttoria a febbraio 2025, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni riguardanti l’utilizzo di dati inesatti e non aggiornati dei clienti per la conclusione di contratti non richiesti.

I reclamanti sono venuti a conoscenza del contratto solo quando hanno ricevuto da Acea Energia comunicazioni relative all’avvenuta attivazione della fornitura di energia o solleciti di pagamento. Esaminando la documentazione hanno riscontrato dati personali inesatti (email, indirizzo di fornitura, numero di telefono, estremi del documento di riconoscimento e altri) e sottoscrizioni apocrife (firme false).

In seguito alle ispezioni effettuate dal Garante presso la sede di Roma è emerso che i suddetti contratti sono stati ottenuti tramite agenti porta a porta. Acea Energia si avvale di società che hanno il compito di procacciare nuovi clienti. Gli agenti hanno acquisito i dati con dispositivi mobili (ad esempio scattando una foto) e successivamente attivato le forniture con firme false all’insaputa di 1.231 clienti.

Il Garante della privacy ha accertato l’assenza di un’adeguata vigilanza sull’operato delle società, oltre che di misure tecniche e organizzative idonee a prevenire eventuali utilizzi fraudolenti dei documenti acquisiti dagli agenti porta a porta. Acea Energia non ha inoltre utilizzato un sistema di monitoraggio attraverso recall per verificare l’effettiva volontà del cliente di sottoscrivere un contratto.

Considerati la gravità delle violazioni e il numero di soggetti interessati è stata inflitta una sanzione di 2 milioni di euro. Il Garante ha inoltre imposto varie misure correttive, tra cui l’utilizzo di alert per monitorare l’osservanza delle procedure contrattuali da parte degli agenti, il controllo periodico dell’esattezza delle informazioni acquisite e l’individuazione di specifici tempi di conservazione dei dati dei clienti.

Fonte: Garante Privacy

Pubblicato il 10 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Cimiteri digitali: Garante Privacy sanziona Aldilapp

Cimiteri digitali: Garante Privacy sanziona Aldilapp
Famiglia nel bosco e privacy, il Garante: attenzione ai minori

Famiglia nel bosco e privacy, il Garante: attenzione ai minori
Caso Paragon-Graphite: chi ha spiato il giornalista italiano?

Caso Paragon-Graphite: chi ha spiato il giornalista italiano?
Niente crittografia E2E, TikTok può leggere i tuoi messaggi

Niente crittografia E2E, TikTok può leggere i tuoi messaggi
Cimiteri digitali: Garante Privacy sanziona Aldilapp

Cimiteri digitali: Garante Privacy sanziona Aldilapp
Famiglia nel bosco e privacy, il Garante: attenzione ai minori

Famiglia nel bosco e privacy, il Garante: attenzione ai minori
Caso Paragon-Graphite: chi ha spiato il giornalista italiano?

Caso Paragon-Graphite: chi ha spiato il giornalista italiano?
Niente crittografia E2E, TikTok può leggere i tuoi messaggi

Niente crittografia E2E, TikTok può leggere i tuoi messaggi
Luca Colantuoni
Pubblicato il
10 mar 2026
Link copiato negli appunti