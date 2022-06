Multa utilizzo contanti: è il momento giusto per attivare una carta

Il governo italiano è pronta a una nuova e decisa stretta sul denaro contante.

A partire dal primo luglio 2022 infatti, i commercianti non potranno più scegliere se accettare carte di credito, Bancomat o denaro contante. Se fino a questo momento lo stesso aveva voce in capitolo infatti, potendo anche pretendere di essere pagato in contanti, dal primo luglio non potrà rifiutare un pagamento con carta o Bancomat.

In caso di richiesta, il commerciante potrà incorrere in una sanzione base di 30 euro ma che, in base al bene coinvolto nella transazione, potrà essere aumentata esponenzialmente. Una legge che, ovviamente, non ha mancato di sollevare polemiche visto il contesto di crisi odierno.

