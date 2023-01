Multi cavo di ricarica 3-in-1: UTILISSIMO ed ECONOMICO (-34%)

Le grandi utilità si nascondono a volte in oggetti piccolini, come nel caso di questi multi cavo di ricarica 3-in-1 che, grazie all’offerta di oggi, ti costa meno di 6 euro su Amazon.

Il cavo, partendo da una normale USB, è dotato dall’altra parte di terminazioni microUSB, Lightning e USB-C. Perfetto per caricare velocemente tre dispositivi contemporaneamente ti risolverà un mucchio di problemi.

Il multi cavo di ricarica 3-in-1 in offerta: un’utilità incredibile

Il cavo è ovviamente compatibile con dispositivi di ogni genere: dagli iPhone ai Samsung Galaxy e qualsiasi smartphone o device elettronico dotato di porte microUSB, USB-C o Lightning. Il tessuto di rivestimento è fatto in Nylon ultra duraturo che permette di rendere il cavo a prova di nodi e resistente contro gli strappi e il continuo utilizzo giornaliero.

Perfetto per quelle situazioni in cui si possiede più di uno smartphone, magari in ufficio, lo porti facilmente con te e non temi che si rovini. Puoi anche collegarlo alle prese USB della tua macchina, se ne disponi, così da offrire una “stazione di ricarica” completa a te e ai tuoi passeggeri.

Il costo del resto è ridicolo: grazie all’offerta odierna lo paghi meno di 6 euro. E con la spedizione Prime lo ricevi a casa praticamente subito.

