MultiPortal nel Virtual Private Cloud: come cambia la gestione multitenancy su Proxmox VE

La gestione del cloud privato sta diventando sempre più complessa, soprattutto per aziende, system integrator e provider che operano in contesti multi-tenant. In questo scenario si inserisce l’evoluzione del Virtual Private Cloud (VPC), che non riguarda solo potenza e affidabilità dell’infrastruttura, ma anche strumenti di controllo, delega e governance delle risorse.

È in questa direzione che Seeweb ha introdotto MultiPortal all’interno del proprio servizio di Virtual Private Cloud basato su Proxmox VE Standard, ampliando le possibilità di gestione avanzata della multitenancy e rendendo l’accesso al cloud più flessibile e autonomo.

Multitenancy più evoluta: controllo e autonomia su più livelli

MultiPortal introduce un pannello di gestione strutturato su tre livelli – amministratori, reseller e tenant – pensato per suddividere le risorse del VPC in modo logico, sicuro e coerente con i diversi ruoli operativi.

Questo approccio consente a ogni tenant di:

monitorare in autonomia il proprio pool di risorse

gestire macchine virtuali e servizi senza dipendere dall’amministratore centrale

operare all’interno di un ambiente isolato, pur condividendo l’infrastruttura fisica

Questo modello risulta particolarmente efficace anche per organizzazioni distribuite su più dipartimenti, business unit o sedi territoriali, che possono assegnare a ciascuna struttura un proprio ambiente cloud autonomo. Ogni sede o dipartimento può così gestire in autonomia workload, macchine virtuali e risorse, mentre la direzione IT centrale mantiene controllo, supervisione e governance complessiva dell’infrastruttura, garantendo sicurezza, standardizzazione e ottimizzazione dei costi.

Per i reseller e i partner, il valore aggiunto è evidente: MultiPortal permette di personalizzare l’interfaccia con il proprio brand, offrendo ai clienti finali un portale dedicato e coerente con la propria identità grafica, mantenendo allo stesso tempo l’affidabilità dell’infrastruttura Seeweb.

Proxmox VE e open source: flessibilità senza lock-in

L’integrazione di MultiPortal si inserisce in una strategia più ampia che punta sull’adozione di tecnologie open source come Proxmox VE, sempre più diffuse in ambienti enterprise e cloud provider.

Questa scelta risponde a esigenze concrete: evitare il lock-in tecnologico, mantenere il controllo sull’evoluzione dell’infrastruttura e garantire elevati standard di sicurezza e compliance. In un mercato in cui la flessibilità è diventata un fattore competitivo, disporre di una piattaforma aperta e modulare rappresenta un vantaggio strategico.

Governance e controllo dei costi nel cloud privato

Come sottolineato da Daniele Vona, Technical Presales Manager in Seeweb, la possibilità di operare in autonomia all’interno del proprio ambiente VPC consente non solo una gestione più efficace delle risorse, ma anche un miglior controllo dei costi e una pianificazione più consapevole della crescita infrastrutturale.

La multitenancy avanzata diventa così uno strumento di governance: ogni attore coinvolto ha visibilità e responsabilità sulle risorse assegnate, riducendo inefficienze e sovradimensionamenti.

Nel caso di aziende multi-sede o organizzazioni articolate in dipartimenti, questo approccio permette inoltre alla funzione IT centrale di mantenere supervisione e controllo strategico, lasciando però autonomia operativa ai singoli team, evitando colli di bottiglia operativi e accelerando la gestione delle risorse locali.

Per approfondire il funzionamento del Virtual Private Cloud Seeweb con MultiPortal è possibile consultare la pagina ufficiale.

Un VPC pensato per aziende e provider

Con l’introduzione di MultiPortal, il Virtual Private Cloud Seeweb rafforza il proprio posizionamento come soluzione adatta ad aziende e provider che necessitano di ambienti cloud privati affidabili, sicuri e facilmente gestibili, mantenendo tutte le caratteristiche già distintive del servizio: infrastruttura dedicata, alte performance e Service Desk attivo 24x7x365.

