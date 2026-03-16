La multipresa 6-in-1 di UGREEN con porte USB crolla di prezzo

Nelle ultime ore della Festa di Primavera su Amazon trovi l’offerta dedicata alla ciabatta multipresa 6-in-1 del marchio UGREEN. La puoi mettere ovunque, in casa così come in ufficio, ti semplificherà la vita togliendo di mezzo quella moltitudine di cavi e adattatori che oggi hai dietro ai mobili o sulla scrivania.

Festa di Amazon: l’offerta sulla multipresa UGREEN

Ha in dotazione un cavo da 1,5 metri. La versatilità è data dalla presenza di due prese AC con potenza di alimentazione massima che arriva a 3.680 W (16 A), tre porte USB-A (12 V, 1,67 A) e una USB-C (5V, 3A). Queste ultime tornano particolarmente utili per la ricarica o l’alimentazione diretta di dispositivi come smartphone, tablet e computer portatili. Tra gli altri punti di forza ci sono 7 sistemi di protezione, la certificazione CE e l’utilizzo di materiali resistenti e di qualità con classificazione ignifuga. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Grazie allo sconto del 35% sul listino ufficiale puoi acquistare la ciabatta multipresa 6-in-1 di UGREEN al prezzo finale di soli 16,89 euro, il più basso da quando è in vendita. È proposta dallo store ufficiale del marchio e spedita da Amazon, per gli abbonati Prime c’è anche la consegna gratuita in un giorno. Sull’e-commerce ci sono oltre 700 recensioni pubblicate dai clienti che l’hanno già comprata e provata, con un voto medio superiore a 4/5.

Siamo all’ultimo sprint per la Festa delle Offerte di Primavera. L’evento sta per chiudersi e restano solo poche ore per approfittare delle promozioni. Passa dalla pagina dedicata per vedere quali promozioni sono ancora disponibili.