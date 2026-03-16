 La multipresa 6-in-1 di UGREEN con porte USB crolla di prezzo
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La multipresa 6-in-1 di UGREEN con porte USB crolla di prezzo

Tra le ultime offerte di Amazon per la Festa di Primavera c'è anche quella dedicata alla ciabatta multipresa 6-in-1 di UGREEN con porte USB.
La multipresa 6-in-1 di UGREEN con porte USB crolla di prezzo
Tecnologia Casa e Domotica
Tra le ultime offerte di Amazon per la Festa di Primavera c'è anche quella dedicata alla ciabatta multipresa 6-in-1 di UGREEN con porte USB.

Nelle ultime ore della Festa di Primavera su Amazon trovi l’offerta dedicata alla ciabatta multipresa 6-in-1 del marchio UGREEN. La puoi mettere ovunque, in casa così come in ufficio, ti semplificherà la vita togliendo di mezzo quella moltitudine di cavi e adattatori che oggi hai dietro ai mobili o sulla scrivania.

Compra la multipresa con USB in sconto

Festa di Amazon: l’offerta sulla multipresa UGREEN

Ha in dotazione un cavo da 1,5 metri. La versatilità è data dalla presenza di due prese AC con potenza di alimentazione massima che arriva a 3.680 W (16 A), tre porte USB-A (12 V, 1,67 A) e una USB-C (5V, 3A). Queste ultime tornano particolarmente utili per la ricarica o l’alimentazione diretta di dispositivi come smartphone, tablet e computer portatili. Tra gli altri punti di forza ci sono 7 sistemi di protezione, la certificazione CE e l’utilizzo di materiali resistenti e di qualità con classificazione ignifuga. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

La ciabatta multipresa 6-in-1 di UGREEN

Grazie allo sconto del 35% sul listino ufficiale puoi acquistare la ciabatta multipresa 6-in-1 di UGREEN al prezzo finale di soli 16,89 euro, il più basso da quando è in vendita. È proposta dallo store ufficiale del marchio e spedita da Amazon, per gli abbonati Prime c’è anche la consegna gratuita in un giorno. Sull’e-commerce ci sono oltre 700 recensioni pubblicate dai clienti che l’hanno già comprata e provata, con un voto medio superiore a 4/5.

UGREEN Ciabatta Multipresa Tipo C 6 in 1 con USB C 20W Carica Rapida, Presa Multipla Salvaspazio con La Spina 2 AC Tipo C 3680W, Cavo 1.5M e Interruttore Individuale per Famiglia, Ufficio, Viaggio

UGREEN Ciabatta Multipresa Tipo C 6 in 1 con USB C 20W Carica Rapida, Presa Multipla Salvaspazio con La Spina 2 AC Tipo C 3680W, Cavo 1.5M e Interruttore Individuale per Famiglia, Ufficio, Viaggio

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Siamo all’ultimo sprint per la Festa delle Offerte di Primavera. L’evento sta per chiudersi e restano solo poche ore per approfittare delle promozioni. Passa dalla pagina dedicata per vedere quali promozioni sono ancora disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
16 mar 2026
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