Multipresa 7 in 1, con tanto di mensola e intelligente, GENIALE

Niente più multiprese scomode e antiestetiche in casa grazie a questa trovate al geniale che ti permette di avere tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano e non solo, persino una comodissima mensola.

Si tratta di un prodotto eccezionale che va sempre a ruba e ora che in promozione su Amazon grazie al ribasso del 15% degli approfittarne a tutti i costi. Te la porti a casa con soli €18,69 e non ci pensi più, completa l’acquisto subito.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide su tutto il territorio italiano con un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Multipresa salvaspazio, la migliore scelta che potresti mai fare

Questa multipresa ne ha per tutti visto che è dotata di un sacco di caratteristiche differenti. In modo particolare, ti colpisce subito per la presenza di una mensola posta al suo di sopra. Se ti dà fastidio o non la vuoi utilizzare puoi toglierla senza problemi, ma quando metti qualche prodotto in carica ti torna utile perché funziona un po’ come uno.

In modo particolare hai a disposizione una presa schuko, due prese classiche, quattro entrate USB e il tasto di accensione e spegnimento. Se tutto ciò non ti basta, allora ti faccio sapere che è inclusa al suo interno una luce notturna crepuscolare che si adatta automaticamente ai livelli di luminosità esterna per fornirti un’illuminazione soffusa e antiriflesso senza precedenti.

Non ti preoccupare perché non corri alcun rischio quando metti a ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici in quanto le porte USB sono intelligenti riconoscono in automatico il prodotto per fornirgli una ricarica più veloce e sicura senza sbalzi di corrente.

Come vedi, non è una normale multipresa e già soltanto per questo merita la tua attenzione. Approfitta immediatamente del ribasso in corso su Amazon e portala a casa spendendo soltanto €18,69 e approfittando delle spedizioni rapide e gratuite concesse dai servizi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.