Multipresa Intelligente con 3 Prese AC per controllo smart dei prodotti

Una multipresa intelligente ed è come rendere ogni dispositivo collegato di ultima generazione. Non c’è bisogno di acquistare elettrodomestici e prodotti nuovi quando puoi risolvere il problema dell’obsolescenza così facilmente. Questa è dotata di 3 prese AC e puoi gestirla da app sullo smartphone ma anche con assistenti vocali in un batter d’occhio. Collegati su Amazon dove la trovi in doppio sconto, spunta il coupon e acquistala a 20,39 euro.

Multipresa intelligente: la gestione dei prodotti è smart

Eightree ti offre una multipresa intelligente con cui gestire la tua casa con un nuovo approccio. Sul mercato, ormai, i prodotti che approdano sono quasi tutti dotati di connettività avanzata. Avrai sicuramente sentito parlare di macchine del caffè che si accendono da remoto, luci che si gestiscono dallo smartphone o ancora frigoriferi che comunicano con altri dispositivi. Da oggi puoi avere tutto questo senza cambiare nulla in casa.

Basta questo prodottino per interconnettere i tuoi dispositivi e gestirli a piacimento. Una volta che li colleghi alla multipresa, scarica l’app sul tuo smartphone ed hai tutto a disposizione. Puoi gestire accensioni e spegnimento da remoto e controllare i consumi con un click. Aprendola, troverai davanti a te una schermata facile e intuitiva per non incontrare problemi od osticità in merito.

La ciabatta in questione ti offre 3 prese AC per una compatibilità elevata. In merito a quest’ultima, il sistema può essere integrato ad Amazon Alexa, Google Assistant o SmartThing così da sbloccare la gestione vocale nel caso in cui tu sia interessato.

Il cavo ha una lunghezza di 1,5 metri.

Il doppio sconto in corso su Amazon

Il prezzo proposto da Amazon oggi è molto conveniente. Hai a disposizione un doppio sconto, infatti in pagina trovi un ribasso del 20% + un coupon del 15% da spuntare con un click. Collegati e aggiungi la multipresa intelligente di Eightree a soli 20,39 euro al tuo carrello.

Le spedizioni sono gratuite e rapide con Prime attivo sul tuo account.