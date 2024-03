Multipresa Tecnoware: in sconto del 56% è imperdibile

Sicura, affidabile e in grado di risolvere un sacco di problemi in casa, da posizionare strategicamente sotto la scrivania del computer, nel mobile del televisore o altrove, ovunque ce n’è bisogno: è la multipresa di Tecnoware, una ciabatta per l’alimentazione di ogni dispositivo, oggi in forte sconto su Amazon grazie alla promozione che permette di acquistarla a meno di metà prezzo rispetto al listino ufficiale. In questo momento, tra tutte le offerte in corso durante la Festa delle Offerte di Primavera, questa è una delle migliori occasioni da cogliere.

Meno di metà prezzo per la multipresa Tecnoware

Ha in dotazione cinque uscite inclinate, così da agevolare il collegamento delle spine, con supporto allo standard Schuko e a quello italiano. L’ingresso è di tipo IEC C14 e non manca la protezione per i bambini. C’è anche l’interruttore luminoso su cui agire per attivare o disattivare l’alimentazione (accensione e spegnimento). Il cavo ha una lunghezza di 1,5 metri, la misura ideale per l’ambiente domestico. Ancora, grazie al sistema di fissaggio incorporato è possibile installarla a parete o ancorarla a qualsiasi superficie, anche in verticale. Puoi trovare tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Può essere tua al prezzo di soli 8,99 euro, grazie allo sconto del 56% applicato in automatico (non è necessario attivare coupon né inserire codici promozionali). Sull’e-commerce ha già raccolto centinaia di recensioni positive con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.

È venduta e spedita da Amazon con la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. La disponibilità è immediata. Hai tempo solo fino a lunedì 25 marzo per partecipare alla straordinaria Festa delle Offerte di Primavera. Trova l’affare dei tuoi sogni su amazon.it/springdealdays.