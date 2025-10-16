Murdaugh è disponibile in esclusiva su Disney+: trama e numero episodi

Dal 15 ottobre Murdaugh: Morte in famiglia è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+. La miniserie ideata da Michael D. Fuller ed Erin Lee Carr segue le vicende della famiglia Murdaugh, potente dinastia di avvocati degli Stati Uniti d’America, la cui storia nel corso degli ultimi anni ha infiammato l’opinione pubblica americana.

Per vedere Murdaugh: Morte in famiglia è necessaria una sottoscrizione attiva a Disney+. I prezzi partono da 6,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità, un account senza vincoli che include l’accesso all’intero catalogo della piattaforma incluse tutte le 75 partite della stagione 2025/2026 della Women’s Champions League.

Il caso della famiglia Murdaugh

Murdaugh – Morte in famiglia ha inizio con il coinvolgimento di Paul Murdaugh, rampollo della celebre dinastia di giurati della Carolina del Sud in un incidente in barca in cui muore una ragazza. Le indagini sulla morte della giovane portano alla luce una scomoda verità per quella che era considerata una famiglia modello e senza scheletri nell’armadio. E man mano che le ricerche proseguono, più lo scandalo è destinato ad allargarsi.

I protagonisti della miniserie sono Maggie e Alex Murdaugh, genitori di Paul. A interpretare Maggie è l’attrice Patricia Arquette, invece a prestare il volto ad Alex è l’attore australiano Jason Clarke, in questi giorni impegnato in un’altra fortunata serie televisiva su altri schermi.

La programmazione su Disney+

Mercoledì 15 ottobre, giorno del debutto di Murdaugh: Morte in famiglia su Disney+, sono stati rilasciati i primi tre degli otto episodi della nuova miniserie. La programmazione attuale prevede ora l’uscita di un nuovo episodio ogni mercoledì, seguendo questo calendario d’uscita:

15 ottobre: primi 3 episodi

22 ottobre: quarto episodio

29 ottobre: quinto episodio

5 novembre: sesto episodio

12 novembre: settimo episodio

19 novembre: ottimo episodio

Il prossimo episodio sarà dunque reso disponibile a partire dal 22 ottobre.

https://www.youtube.com/watch?v=nW0HSmvZsW4&pp=ygUrbXVyZGF1Z2ggbW9ydGUgaW4gZmFtaWdsaWEgZGlzbmV5bGFuZCBwYXJpcw%3D%3D