Il Museo Nintendo di Kyoto aprirà a ottobre

Dopo l’annuncio del 2021, il Museo Nintendo di Kyoto si prepara finalmente ad accogliere i visitatori il prossimo ottobre. Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia di un’azienda che ha segnato l’immaginario collettivo, partendo dalle sue umili origini fino a diventare un colosso dell’intrattenimento.

Dalle carte hanafuda ai videogiochi

Il museo trova la sua casa nella vecchia fabbrica Ogura Plant, un tempo dedicata alla produzione di carte collezionabili e alla riparazione di giocattoli e console. Un luogo simbolico, considerando che l’avventura di Nintendo è iniziata proprio con la produzione di carte hanafuda. Shigeru Miyamoto, in una recente diretta, ha svelato alcune delle attrazioni che attendono i visitatori, focalizzate sulla storia e le origini dell’azienda.

Mostre interattive e divertenti per tutti

I visitatori potranno esplorare una serie di mostre interattive e coinvolgenti, come l’enorme installazione del gamepad, che promette di regalare momenti di puro divertimento. Ma non solo: il museo offre anche un tuffo nel passato, con elementi d’archivio che raccontano le origini di Nintendo e il suo percorso verso il successo.

Per visitare il Museo Nintendo, è necessario prenotare i biglietti tramite il sito ufficiale. Ma attenzione: il museo si trova a Kyoto, la città che ospita la sede centrale di Nintendo e le sue radici. Con il recente indebolimento dello yen giapponese rispetto alle altre valute, il turismo a Tokyo e in Giappone sta vivendo una crescita. Molti turisti stranieri, infatti, ne stanno approfittando per visitare il paese.

Chi vuole recarsi a Kyoto per visitare il nuovo Museo Nintendo perciò, farebbe bene a pianificare il viaggio con largo anticipo per evitare brutte sorprese e disagi. Il museo aprirà le porte il 2 ottobre e il biglietto costa 3.300 yen (circa 22 dollari). Un’occasione unica per celebrare la storia di un’azienda che ha fatto sognare generazioni di giocatori!