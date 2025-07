Musica per 16 ore con JBL Flip 7, speaker Bluetooth robustissimo (-17%)

Porta la musica a spasso con te con uno speaker Bluetooth di ultima generazione. Non un modello qualunque ma bensì il JBL Flip 7 che si fa riconoscere fin dal primo momento. Sono diverse le caratteristiche che lo rendono unico ma grazie alle sue dimensioni compatte diventa davvero il tuo compagno di viaggio. Oggi hai l’occasione di portarlo a casa a prezzo veramente eccellente con lo sconto del 17% su Amazon. Mettilo un carrello con 124,99 euro e non perdere un secondo.

JBL Flip 7 è lo speaker Bluetooth che abbini al tuo smartphone o il tuo device per rendere ogni situazione un’occasione per fare festa. Se ami ascoltare le tue playlist ad alto volume, con questo strumento hai a disposizione un prodotto di ultima generazione che si contraddistingue per la sua qualità elevata e per la sua durabilità in tutto e per tutto. Oltre alle dimensioni ristrette di cui già ti ho parlato, lo speaker è stato creato per non scalfirsi minimamente e infatti non solo ha un rivestimento antiurto ma è anche resistente alla polvere e completamente impermeabile. Portalo con te ovunque e non farne mai a meno miste considerato che è dotato di una batteria interna che lo alimenta per ben 16 ore consecutive con una sola carica.

Sfrutta il suono Pro con intelligenza artificiale che enfatizza i bassi per percepire ogni vibrazione dei tuoi brani preferiti e per riprodurli così perfettamente da sentirti nel mezzo di un concerto ovunque tu sia. Pensa che è anche dotato di connessione multispeaker e quindi, se hai un altro dispositivo JBL, puoi connetterle in contemporanea in un unico prodotto ed enfatizzare la riproduzione in modo facile e istantaneo. Non mancano all’appello i controlli fisici per una gestione che non richiede lo smartphone e una serie di accessori che puoi acquistare per personalizzarlo come più preferisci.

JBL Flip 7 è lo speaker Bluetooth che devi acquistare subito. Collegati su Amazon per metterlo in carrello a 124,99 euro grazie allo sconto del 17%.