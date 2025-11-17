Musica, podcast e audiolibri: 3 mesi gratuiti di Amazon Music

Accesso illimitato a musica, podcast e audiolibri senza pagare nulla? Con la nuova offerta di Amazon hai tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited. L’offerta, riservata ai nuovi clienti e valida fino al 9 gennaio 2026, permette di accedere senza costi a un catalogo completo di oltre 100 milioni di brani, ascoltabili senza pubblicità, on demand e con skip illimitati. A differenza della versione inclusa in Prime, Amazon Music Unlimited consente l’ascolto offline, la riproduzione in HD, Ultra HD e l’audio spaziale, con contenuti ottimizzati per dispositivi compatibili.

Podcast, audio spaziale e un audiolibro al mese

La promozione include anche i podcast più ascoltati, completamente senza pubblicità, con la possibilità di seguirli offline. Tra i vantaggi più rilevanti c’è l’accesso a un catalogo di oltre 350.000 audiolibri: gli utenti possono scegliere un titolo al mese, compreso nell’abbonamento. Una novità che avvicina Amazon Music alle piattaforme di lettura digitale e ai servizi dedicati all’ascolto narrativo, ampliando l’offerta oltre il semplice streaming musicale.

Come funziona l’offerta gratuita

L’iscrizione richiede pochi passaggi: basta un account Amazon e la conferma del piano Individuale di Amazon Music Unlimited. L’offerta è riservata ai clienti che non si sono mai abbonati al servizio e non hanno usufruito del precedente periodo di prova di 30 giorni. Dopo i tre mesi gratuiti, il piano si rinnova automaticamente a 10,99 € al mese IVA inclusa, salvo disdetta. La promozione non è cumulabile con altre iniziative ed è limitata a un solo account.

Integrazione con dispositivi e assistenti vocali

Uno dei punti di forza dell’ecosistema Amazon è la compatibilità immediata con dispositivi e assistenti vocali. Con Amazon Music Unlimited è possibile controllare l’ascolto tramite Alexa su Echo, Fire TV, smartphone e smart speaker compatibili, semplicemente utilizzando comandi vocali. Le playlist dinamiche si aggiornano in base alle preferenze, mentre le stazioni personalizzate si modellano sui generi più ascoltati. Per conoscere l’offerta completa di Amazon Music clicca qui.