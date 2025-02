Elon Musk chiama X "Twitter" per sbaglio in un post

A volte, anche i migliori hanno dei vuoti di memoria. O forse, semplicemente, faticano ad abituarsi ai cambiamenti. È il caso di Elon Musk, l’uomo che ha trasformato Twitter in X, ma che ogni tanto si dimentica di averlo fatto… Insomma, il passaggio da Twitter a X sembra non essere ancora stato completamente metabolizzato, nemmeno dal suo artefice.

In un post su X, Musk ha scritto: “Twitter ha aggiunto molte più funzioni con meno persone“. Un lapsus in piena regola, visto che il social network si chiama X da un bel po’ di tempo ormai. Ma non è la prima volta che il miliardario chiama la sua creatura con il vecchio nome. E probabilmente non sarà nemmeno l’ultima. D’altronde, quando sei abituato a un nome da anni, è difficile abituarsi a un cambiamento così radicale dall’oggi al domani.

Twitter added far more features with fewer people.

What really matters for improving American’s standard of living is shifting people from low productivity jobs in government to high productivity jobs in industry.

Many more people needed in manufacturing! https://t.co/R7QBHKE1db

— Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2025