Musk non può accedere al sistema dei pagamenti

Il Dipartimento di Giustizia impedirà l’accesso al sistema dei pagamenti del Dipartimento del Tesoro al team di Elon Musk che lavora per il DOGE (Department Of Government Efficiency). Tale possibilità è stata concessa solo a due “dipendenti governativi speciali“, ma esclusivamente in modalità “read only”. Un deputato democratico ha comunicato che presenterà una proposta di legge per annullare i contratti federali sottoscritti con Musk.

Accesso limitato al sistema dei pagamenti

Public Citizen ha presentato una denuncia (PDF) per conto di tre organizzazioni (Alliance for Retired Americans, American Federation of Government Employees e Service Employees International Union), in quanto il Segretario del Tesoro (Scott Bessent) ha permesso al team di Musk di accedere al sistema dei pagamenti che gestisce circa 6.000 miliardi di dollari negli Stati Uniti, violando regolamenti e legge sulla privacy.

In attesa dell’esito della denuncia (richiesta di ingiunzione preliminare), Public Citizen ha depositato ieri la richiesta di un ordine restrittivo temporaneo (PDF) per impedire al DOGE di accedere alle informazioni finanziarie dei cittadini statunitensi. La giudice Colleen Kollar-Kotelly ha approvato l’ordine (PDF) nella stessa giornata.

Il Dipartimento di Giustizia impedirà a quasi tutti i membri del team del DOGE di accedere al sistema dei pagamenti. Sarà consentito solo a due dipendenti governativi speciali, ovvero Tom Krause (CEO di Cloud Software Group) e Marko Elez (ingegnere 25enne che ha lavorato per due aziende di Musk). L’accesso sarà però in “sola lettura”, quindi non potranno effettuare nessuna modifica (secondo Wired, Elez ha ottenuto i privilegi di amministratore).

Un deputato democristiano (Mark Pocan) ha annunciato che presenterà una proposta di legge per annullare i contratti sottoscritti dal governo con i dipendenti governativi speciali, come Elon Musk. Il nome della legge è ELON MUSK Act, acronimo di Eliminate Looting of Our Nation by Mitigating Unethical State Kleptocracy Act.

Musk riceve oltre 20 miliardi di dollari dal governo, quindi non può decidere come devono essere utilizzati i soldi dei contribuenti. Potrebbe annullare i contratti per ottenere un vantaggio personale o delle sue aziende. È quindi evidente il conflitto di interessi.