Musk gestirà 6 trilioni di dollari di fondi federali

Appena arrivato alla Casa Bianca, Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo che istituisce il DOGE (Department Of Governmen Efficiency) guidato da Elon Musk. Alle critiche delle organizzazioni sindacali si aggiungono ora le preoccupazioni di un senatore democratico. L’uomo più ricco del mondo avrà l’accesso completo al sistema dei pagamenti del Dipartimento del Tesoro, quindi gestirà circa 6.000 miliardi di dollari.

Rischi per la sicurezza nazionale

L’obiettivo del DOGE è ridurre la spesa pubblica. Ciò avverrà attraverso tagli ai budget federali e licenziamenti. Il team di Musk ha già preso il controllo dell’Office of Personnel Management (OPM) e della General Services Administration (GSA) che gestiscono le risorse umane e i servizi federali. Il nuovo Segretario del Tesoro nominato da Trump (Scott Bessent) ha autorizzato il DOGE ad accedere al sistema dei pagamenti.

Un dirigente con 30 anni di servizio (David Lebryk), in disaccordo con la decisione, era stato messo in congedo amministrativo, ma ha deciso di andare in pensione. Il senatore democratico Ron Wyden ha inviato una lettera a Bessent per evidenziare i rischi per la sicurezza nazionale.

Musk avrà accesso a quasi 6.000 miliardi di dollari che il governo utilizza ogni anno per pagare gli stipendi dei dipendenti, prestazioni previdenziali e assistenziali, crediti d’imposta per privati ​​e aziende, sovvenzioni e pagamenti ai fornitori governativi, compresi quelli che competono direttamente con le aziende di Musk. Sembra quindi evidente un conflitto di interesse.

Una delle persone che potrà accedere al sistema per conto del DOGE è Tom Krause, CEO di Cloud Software Group (che possiede Citrix). Tale privilegio era finora assegnato ad un numero limitato di dipendenti, considerata anche l’enorme quantità di informazioni sensibili dei cittadini statunitensi. Musk ha ora il potere di tagliare i fondi a molti programmi federali. Ieri ha scritto su X che i funzionari del Tesoro infrangono la legge, approvando pagamenti fraudolenti o non conformi alle leggi sui finanziamenti.