Musk accede a dati sensibili: altre due denunce

Il DOGE (Department Of Governmen Efficiency) guidato da Elon Musk aveva già ricevuto tre denunce perché è stato istituito tramite un ordine esecutivo di Donald Trump e non con un atto del Congresso. Nelle ultime ore sono state presentate altre due denunce per la grave violazione della privacy dovuta all’accesso a dati sensibili dei dipendenti e al sistema dei pagamenti.

Azioni di Musk approvate da Trump

La prima denuncia è stata presentata da due dipendenti. Il team di Musk ha installato un server per accedere al sistema dell’Office of Personnel Management (OPM) a Washington, violando le leggi federali e mettendo a rischio i dati personali. La seconda è stata presentata da Public Citizen contro il Dipartimento del Tesoro, in quanto ha permesso l’accesso alle informazioni finanziarie dei cittadini statunitensi.

L’obiettivo del DOGE è ridurre le spese federali. Grazie all’accesso al sistema di gestione del personale, il team di Musk (formato principalmente da ingegneri e tecnici che lavorano per le sue aziende) può ottenere numerosi dati dei dipendenti, tra cui nomi, indirizzi email, numero di sicurezza sociale, ruolo, stipendio, valutazioni e storia sanitaria.

In base alla denuncia, un server è stato installato senza la preliminare valutazione di impatto sulla privacy, obbligatoria secondo una legge del 2002. Utilizzando il server, acquistato senza seguire la tradizionale procedura di appalto, è stata inviata un’email per informare i dipendenti del programma che prevede una riduzione del loro numero attraverso incentivi all’esodo.

Sfruttando invece l’accesso al sistema dei pagamenti, il DOGE può identificare tutti i pagamenti effettuati dal governo, non solo stipendi dei dipendenti, prestazioni previdenziali e assistenziali, crediti d’imposta per privati ​​e aziende, ma anche sovvenzioni e pagamenti ai fornitori.

Nella denuncia presentata da Public Citizen viene sottolineata la violazione del Privacy Act perché il team di Musk non può accedere alle informazioni finanziarie dei cittadini. Secondo le fonti di Wired, un ingegnere di 25 anni ha ricevuto da Musk il permesso di accedere al sistema con privilegi di amministratore. Ciò rappresenta anche un grave problema di sicurezza.

Due politici democratici presenteranno la proposta di legge “Stop the Steal Act” per bloccare l’accesso al sistema dei pagamenti. La probabilità che venga approvata sono minime, in quanto i repubblicani hanno la maggioranza al Congresso.