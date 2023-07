Come vedere in streaming il film Muti con Morgan Freeman

Ha appena fatto il suo debutto in streaming gratis su Prime Video il nuovo film con Morgan Freeman, Muti. Conosciuto in altri paesi con il titolo The Ritual Killer, può essere visto senza alcuna spesa e su qualunque dispositivo da tutti coloro in possesso di un abbonamento Prime. È consigliato a chi vuol rilassarsi un’ora e mezza di fronte al piccolo schermo in queste caldi serate estive.

Muti (The Ritual Killer): guarda il film in streaming

Prodotta da Black Diamond Films, la pellicola è un action-thriller carico di suspense. È arrivato nei mesi scorsi nelle sale e ora anche su piattaforma. Alcune delle riprese sono state effettuate in Italia, a Roma. Ecco la sinossi condivisa e il trailer nella nostra lingua.

Incapace di processare il lutto per la morte della figlia, il Detective Lukas, a pochi giorni dalla pensione, si lancia nella drammatica caccia ad un serial killer misterioso che uccide secondo un brutale rituale tribale: il Muti. Un viaggio che lo porterà anche a Roma, dove cercherà l’aiuto dell’ispettore Lavazzi. L’unico che però può aiutare Lukas è il Professor Mackles.

Fanno parte del cast di attori, oltre a Morgan Freeman, anche Cole Hauser, Vernon Davis, Giuseppe Zeno, Murielle Hilaire, Luke Stratte-McClure, Mayumi Roller, Brian Kurlander, Julie Lott, Destiny Loren e Peter Stormare. La regia è di George Gallo. La durata del film è 91 minuti e il rating assegnato è 7+.

Muti è solo uno dei contenuti da vedere in streaming gratis su Prime Video con l’abbonamento ad Amazon Prime. Tra le altre uscite recenti ricordiamo Gli orrori di Dolores Roach, L’Estate Più Calda, la quarta stagione di Jack Ryan, Da Grandi, lo spettacolo Una Famiglia in Prestito di Aurora Leone, Love Club, il film Medellin con Mike Tyson e È colpa mia?.

