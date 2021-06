MWC 2021: Lenovo Yoga Tab 13, monitor portatile

Dopo aver annunciato nuovi Chromebook e ThinkPad, Lenovo è ancora protagonista del MWC 2021 di Barcellona con cinque nuovi tablet. Il più interessante è lo Yoga Tab 13, versione internazionale dello Yoga Pad Pro 13 venduto in Cina. Gli altri modelli sono Yoga Tab 11, Tab 11 Plus, Tab M8 e Tab M7. Saranno disponibili a partire da questo mese. Il produttore cinese ha svelato anche lo Smart Clock 2 con Google Assistant.

Lenovo Yoga Tab 13: tablet e monitor portatile

Lo Yoga Tab 13 è stato progettato soprattutto per l'intrattenimento, ma può essere utilizzato anche per migliorare la produttività lavorativa. Il tablet ha uno schermo da 13 pollici con risoluzione 2K (2160×1350 pixel), gamut colore sRGB 100% e supporto Dolby Vision HDR. Lungo il bordo inferiore c'è una soundbar che integra due altoparlanti JBL con bassi fino a 450 Hz e supporto Dolby Atmos. Il cavalletto permette di mantenere il dispositivo in diverse posizioni e di trasformarlo in un monitor portatile che può essere appeso come un quadro.

Utilizzando l'adattatore da micro HDMI a USB è possibile usare il tablet come schermo secondario. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 870, 8 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage, fotocamera da 8 megapixel con soppressione del rumore di fondo e connettività Wi-Fi 6. La batteria offre un'autonomia fino a 12 ore. Lo Yoga Tab 13 sarà disponibile da giugno al prezzo base di 799,00 euro.

Lo Yoga Tab 11 possiede simili caratteristiche, ma lo schermo ha una diagonale di 11 pollici (2000×1200 pixel) e il processore è un MediaTek Helio G90T. Questo tablet sarà disponibile da luglio (anche nella variante LTE) a partire da 349,00 euro.

Il Lenovo Tab 11 Plus ha invece uno schermo da 11 pollici (2000×1200 pixel), processore MediaTak Helio G90T, 4/6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 13 e 8 megapixel, connettività WiFi e LTE, autonomia fino a 12 ore. Sarà disponibile da luglio a partire da 299,00 euro.

Lenovo ha infine svelato le nuove versioni dei tablet Tab M8 e Tab M7 con schermi da 8 e 7 pollici, processori MediaTek Helio P22T e MediaTek MT8166 (WiFi)/MT8766 (LTE). Il Tab M7 sarà disponibile da giugno a partire da 119,00 euro. Il Tab M8 arriverà su alcuni mercati entro fine anno.