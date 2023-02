MWC 2023: Xiaomi mostra gli occhiali AR wireless

I nuovi Xiaomi 13 non sono l’unica attrazione che il produttore cinese ha portato al Mobile World Congress 2023 di Barcellona. I visitatori possono ammirare anche gli occhiali AR wireless. È ancora un prototipo, ma offre già interessanti funzionalità, come si può vedere nel video pubblicato su YouTube.

Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition

Il nome completo degli occhiali è Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition. Hanno una dimensione leggermente superiore ai comuni occhiali da sole, in quanto sono presenti diversi componenti hardware, tra cui il processore Snapdragon XR2 Gen 1 di Qualcomm, lo stesso integrato nel visore Meta Quest Pro. Il termine wireless indica ovviamente che non serve un collegamento fisico a PC o smartphone.

Gli occhiali AR pesano solo 126 grammi, in quanto Xiaomi ha utilizzato materiali leggeri e resistenti, tra cui una lega di magnesio-litio e fibra di carbonio. I due display Micro OLED hanno una luminosità di 1.200 nit e risoluzione “retina”, ovvero un PPD (Pixel Per Degree) pari a 58. L’occhio umano non distingue i singoli pixel se il valore è 60. Le lenti sono elettrocromiche. È possibile inoltre oscurarle completamente (modalità VR) oppure renderle trasparenti per vedere gli oggetti virtuali sul mondo reale (modalità AR).

Gli occhiali possono essere collegati ai nuovi Xiaomi 13 (anche tramite pairing NFC) o ad altri smartphone che supportano la piattaforma Snapdragon Spaces, come il OnePlus 11. Le fotocamere effettuano il tracciamento delle mani, consentendo di usare le micro gesture per varie operazioni (apertura/chiusura delle app, swiping, scrolling e altre). Essendo un concept non ci sono informazioni su disponibilità e prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.