MWC 2024: Dell aggiorna la serie Latitude

Anche Dell entra nell’era degli AI PC con i nuovi notebook della serie Latitude. I dieci modelli, annunciati al Mobile World Congress 2024 di Barcellona, integrano i processori Intel Core Ultra con NPU (Neural Processing Unit) che esegue i calcoli relativi all’intelligenza artificiale. Saranno in vendita dal mese di marzo.

Dell Latitude: specifiche dei notebook

Il modello più interessante è Latitude 7350 Detachable. Come si deduce dal nome è disponibile una tastiera staccabile, quindi può essere utilizzato come notebook o tablet, in modo simile ai Surface Pro. La dotazione hardware comprende uno schermo touch da 13 pollici con risoluzione di 2880×1920 pixel, processori Intel Core Ultra U7-164U e U5-134U, fino a 32 GB di RAM e SSD fino a 2 TB.

Le altre specifiche sono: connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS e 5G, fotocamere posteriore e frontale da 8 megapixel, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, jack audio, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), slot per nano SIM e batteria da 45,6 Wh. Tastiera e stilo sono opzionali. Sarà in vendita nel secondo trimestre.

Il Latitude 9450 2-in-1 è invece un convertibile con schermo touch da 16 pollici (2560×1600 pixel) che può essere ruotato fino a 360 gradi. La dotazione hardware comprende processori Intel fino al Core Ultra 7, fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 2 TB, quattro altoparlanti, tre porte USB Type-C e batteria da 60 Wh. Le altre specifiche sono in comune al modello precedente. Sarà in vendita da marzo.

Dell ha svelato inoltre i Latitude 7350, 7450 e 7650 con schermo da 13,3, 14 e 16 pollici (i primi due anche in versione 2-in-1 con display touch). Le specifiche sono: processori Intel fino al Core Ultra 7, fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 2 TB, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e 5G, lettore di impronte digitali, tre porte USB (due Type-C e una Type-A), uscita HDMI, jack audio e batteria fino a 57 Wh. Saranno in vendita da marzo.

Sono stati infine annunciati i Latitude 5350, 5450, 5550, 3450 e 3550, ma Dell non ha fornito le specifiche. I prezzi verranno comunicati al momento della commercializzazione.