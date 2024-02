MWC 2024: Qualcomm AI Hub, Snapdragon X80 e Wi-Fi 7

Qualcomm ha svelato importanti novità per intelligenza artificiale, 5G e Wi-Fi al Mobile World Congress 2024 di Barcellona. AI Hub è una libreria di modelli IA pre-ottimizzati per dispositivi con i chip del produttore californiano. Snapdragon X80 5G è invece il modem che verrà integrato nello Snapdragon 8 Gen 4. Infine, FastConnect 7900 offre connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e UWB in un singolo chip.

Qualcomm AI Hub

I chip Snapdragon 8 Gen 3 per smartphone e Snapdragon X Elite per PC possono essere i modelli di IA generativa sul dispositivo. Qualcomm AI Hub permette agli sviluppatori di accedere ad una libreria di oltre 75 modelli ottimizzati per sfruttare il Qualcomm AI Engine (CPU, GPU e NPU) dei SoC.

Utilizzando il Qualcomm AI Engine Direct SDK, gli sviluppatori possono integrare i modelli nelle loro app, sfruttando i vantaggi dell’implementazione on-device, tra cui maggiori prestazioni e privacy. Tra i modelli, disponibili anche su GitHub e Hugging Face, ci sono i noti Llama 2 di Meta per la generazione dei testo e Stable Diffusion di Stability AI per la generazione di immagini.

Snapdragon X80 5G

Lo Snapdragon X80 5G è il nuovo modem per reti 5G Advanced con velocità massime di 10 Gbps in download e 3,5 Gbps in upload. Supporta frequenze sud-6GHz e mmWave, oltre alla connettività satellitare. Un “tensor accelerator” dedicato migliora prestazioni, latenza, qualità del servizio, copertura ed efficienza energetica. I primi dispositivi con Snapdragon X80 5G arriveranno sul mercato entro fine anno.

FastConnect 7900

FastConnect 7900 è infine il sistema di connettività mobile che combina Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e UWB (Ultra Wide Band) su un singolo chip da 6 nanometri. La velocità massima del Wi-Fi 7 è 5,8 Gbps con modulazione 4W QAM e larghezza di banda dei canali da 160 MHz. Oltre che per i dispositivi mobile verrà utilizzato anche nel settore automotive.