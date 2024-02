MWC 2024: Xiaomi Smart Band 8 Pro, Watch S3 e Watch 2

Insieme agli smartphone della serie Xiaomi 14 e al tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, il produttore cinese ha annunciato tre dispositivi indossabili al Mobile World Congress 2024 di Barcellona. Xiaomi Smart Band 8 Pro, Watch S3 e Watch 2, già disponibili in Italia, offrono tutte le funzionalità per il monitoraggio della salute e l’attività fisica.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Lo Xiaomi Smart Band 8 Pro è una via di mezzo tra fitness tracker e smartwatch. Non ha un sistema operativo, ma possiede uno schermo più grande dello Smart Band 8. Il display AMOLED ha una diagonale di 1,74 pollici e una risoluzione di 336×480 pixel.

Il dispositivo ha un telaio in metallo e può essere personalizzato con diversi cinturini. I sensori integrati permettono di monitorare battiti cardiaci, livello di ossigeno nel sangue, qualità del sonno, ciclo mestruale, livello di stress e oltre 150 attività sportive. La connettività è garantita dai moduli Bluetooth 5.3, GPS e Galileo. La batteria da 289 mAh offre un’autonomia fino a 14 giorni. Il prezzo è 79,99 euro.

Xiaomi Watch S3

Lo Xiaomi Watch S3 è invece uno tradizionale smartwatch con schermo AMOLED da 1,43 pollici (466×466 pixel), cassa in alluminio e cornici in acciaio inossidabile. Sono presenti tutti i sensori per il monitoraggio della salute e delle attività sportive, oltre alla connettività Bluetooth 5.2, GPS, Galileo e NFC.

Supporta anche le chiamate, quando collegato allo smartphone tramite Bluetooth. Gli utenti possono sfruttare altoparlante e microfono integrati. La batteria da 489 mAh offre un’autonomia fino a 15 giorni (5 giorni con Always-on Display). Il sistema operativo è HyperOS. Il prezzo è 149,99 euro.

Xiaomi Watch 2

Lo Xiaomi Watch 2 è uno smartwatch di fascia alta con schermo AMOLED da 1,43 pollici (466×466 pixel), processore Snapdragon W5+ Gen 1, 2 GB di RAM e 32 GB di storage. La cassa è in lega di alluminio. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e Galileo.

Sono presenti vari sensori, tra cui quello per il monitoraggio della frequenza cardiaca. Permette di rispondere alle chiamate e di attivare la fotocamera dello smartphone. La batteria da 495 mAh offre un’autonomia fino a 65 ore. Il sistema operativo è WearOS, quindi ci sono tutti i servizi di Google, tra cui Wallet, Maps e Assistente. Il prezzo è 199,99 euro.